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Названы российские города-лидеры по доле маленьких квартир в новостройках - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Названы российские города-лидеры по доле маленьких квартир в новостройках
Названы российские города-лидеры по доле маленьких квартир в новостройках - 22.05.2024, ПРАЙМ
Названы российские города-лидеры по доле маленьких квартир в новостройках
Санкт-Петербург, Сочи и Ленинградская область лидируют по доле квартир площадью до 28 квадратных метров в новостройках, подсчитали в "Циане". | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T14:25+0300
2024-05-22T14:25+0300
экономика
недвижимость
новостройки
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Санкт-Петербург, Сочи и Ленинградская область лидируют по доле квартир площадью до 28 квадратных метров в новостройках, подсчитали в "Циане". По данным платформы, проанализировавшей рынок в 39 крупнейших локациях России, Петербург лидирует с долей лотов в 25%, Ленобласть на втором месте с 23%, Сочи - на третьем (21%). Москва, где власти отказались от строительства маленьких квартир, находится на четвертом месте. "Только в восьми локациях квартиры площадью до 28 квадратных метров занимают более 10% рынка. Это также Севастополь (15%), Екатеринбург (13%), Московская область (12%) и Новосибирск (12%)", - указывается в пресс-релизе. В нем также отмечается, что в трех городах - Новокузнецке, Саратове и Ставрополе - таких лотов в настоящее время нет в реализации. В "Циане" также уточнили, что именно маленькие лоты в большинстве локаций характеризуются самой высокой стоимостью квадратного метра. Например, в Сочи "квадрат" в компактных лотах на 9% дороже, чем в среднем по рынку, в Москве - на 7%, в Санкт-Петербурге - на 2%. "Целевой аудиторией квартир и студий площадью до 28 "квадратов" чаще всего являются инвесторы, а также покупатели своей первой квартиры. Для инвесторов запрет компактных студий не станет чем-то критичным - для них доплатить стоимость трех-четырех "квадратов", как правило, реализуемая задача. Для тех же, кто покупает такое жилье для себя, это решение может быть достаточно болезненным. Часть несостоявшихся покупателей выйдут на рынок аренды", - указывает эксперт "Циан.Аналитики" Елена Лапшина. Ранее стало известно, что в Москве решили отказаться от возведения студий и квартир площадью менее 28 "квадратов". При нарушении требований Москомэкспертиза будет выдавать отрицательные заключения на строительные проекты.
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недвижимость, новостройки
Экономика, Недвижимость, новостройки
14:25 22.05.2024
 
Названы российские города-лидеры по доле маленьких квартир в новостройках

"Циан": Санкт-Петербург и Сочи лидируют по доле маленьких квартир в новостройках

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСочи
Сочи - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Санкт-Петербург, Сочи и Ленинградская область лидируют по доле квартир площадью до 28 квадратных метров в новостройках, подсчитали в "Циане".
По данным платформы, проанализировавшей рынок в 39 крупнейших локациях России, Петербург лидирует с долей лотов в 25%, Ленобласть на втором месте с 23%, Сочи - на третьем (21%). Москва, где власти отказались от строительства маленьких квартир, находится на четвертом месте.
"Только в восьми локациях квартиры площадью до 28 квадратных метров занимают более 10% рынка. Это также Севастополь (15%), Екатеринбург (13%), Московская область (12%) и Новосибирск (12%)", - указывается в пресс-релизе.
В нем также отмечается, что в трех городах - Новокузнецке, Саратове и Ставрополе - таких лотов в настоящее время нет в реализации.
В "Циане" также уточнили, что именно маленькие лоты в большинстве локаций характеризуются самой высокой стоимостью квадратного метра. Например, в Сочи "квадрат" в компактных лотах на 9% дороже, чем в среднем по рынку, в Москве - на 7%, в Санкт-Петербурге - на 2%.
"Целевой аудиторией квартир и студий площадью до 28 "квадратов" чаще всего являются инвесторы, а также покупатели своей первой квартиры. Для инвесторов запрет компактных студий не станет чем-то критичным - для них доплатить стоимость трех-четырех "квадратов", как правило, реализуемая задача. Для тех же, кто покупает такое жилье для себя, это решение может быть достаточно болезненным. Часть несостоявшихся покупателей выйдут на рынок аренды", - указывает эксперт "Циан.Аналитики" Елена Лапшина.
Ранее стало известно, что в Москве решили отказаться от возведения студий и квартир площадью менее 28 "квадратов". При нарушении требований Москомэкспертиза будет выдавать отрицательные заключения на строительные проекты.
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