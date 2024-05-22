https://1prime.ru/20240522/order-848412517.html

В G7 стремятся не допустить ордера МУС на арест Нетаньяху, пишет СМИ

В G7 стремятся не допустить ордера МУС на арест Нетаньяху, пишет СМИ - 22.05.2024, ПРАЙМ

В G7 стремятся не допустить ордера МУС на арест Нетаньяху, пишет СМИ

Великобритания и другие государства, входящие в "Большую семерку", изыскивают пути не допустить выдачи Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордера на... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T15:47+0300

2024-05-22T15:47+0300

2024-05-22T15:58+0300

палестина

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Великобритания и другие государства, входящие в "Большую семерку", изыскивают пути не допустить выдачи Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордера на арест израильских государственных деятелей - председателя правительства Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, передает Reuters со ссылкой на дипломатический источник. Отмечается, что Великобритания, которая является членом Международного уголовного суда с 2001 года, поддерживала Карима Хана, когда он выдвигался на пост прокурора. Сейчас Лондон "ищет пути вместе с коллегами по G7, чтобы не допустить выдачи "проблемного" ордера МУС для ареста израильтян", уточняется в сообщенииГлавный прокурор МУС Карим Хан заявил в понедельник, что подает заявления с целью получить ордера на арест в связи с ситуацией в Палестине.По данным офиса прокурора, Нетаньяху, Галант, а также главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные с октября 2023 года.Юрисдикцию МУС не признают страны, на территории которых проживает свыше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.

https://1prime.ru/20240522/mus-848392242.html

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палестина, израиль, великобритания, мус