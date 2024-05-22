https://1prime.ru/20240522/order-848412517.html
В G7 стремятся не допустить ордера МУС на арест Нетаньяху, пишет СМИ
В G7 стремятся не допустить ордера МУС на арест Нетаньяху, пишет СМИ - 22.05.2024, ПРАЙМ
В G7 стремятся не допустить ордера МУС на арест Нетаньяху, пишет СМИ
Великобритания и другие государства, входящие в "Большую семерку", изыскивают пути не допустить выдачи Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордера на... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T15:47+0300
2024-05-22T15:47+0300
2024-05-22T15:58+0300
палестина
израиль
великобритания
мус
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/03/841250328_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ba89607898ccbbda71ac3b9cdc8e8d2d.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Великобритания и другие государства, входящие в "Большую семерку", изыскивают пути не допустить выдачи Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордера на арест израильских государственных деятелей - председателя правительства Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, передает Reuters со ссылкой на дипломатический источник. Отмечается, что Великобритания, которая является членом Международного уголовного суда с 2001 года, поддерживала Карима Хана, когда он выдвигался на пост прокурора. Сейчас Лондон "ищет пути вместе с коллегами по G7, чтобы не допустить выдачи "проблемного" ордера МУС для ареста израильтян", уточняется в сообщенииГлавный прокурор МУС Карим Хан заявил в понедельник, что подает заявления с целью получить ордера на арест в связи с ситуацией в Палестине.По данным офиса прокурора, Нетаньяху, Галант, а также главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные с октября 2023 года.Юрисдикцию МУС не признают страны, на территории которых проживает свыше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
https://1prime.ru/20240522/mus-848392242.html
палестина
израиль
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/03/841250328_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_dac0bea236b31cdfc557700913e39004.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
палестина, израиль, великобритания, мус
ПАЛЕСТИНА, ИЗРАИЛЬ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МУС
В G7 стремятся не допустить ордера МУС на арест Нетаньяху, пишет СМИ
Reuters: Британия и другие члены G7 ищут способ не допустить ордера МУС против Нетаньяху
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Великобритания и другие государства, входящие в "Большую семерку", изыскивают пути не допустить выдачи Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордера на арест израильских государственных деятелей - председателя правительства Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, передает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.
Отмечается, что Великобритания, которая является членом Международного уголовного суда с 2001 года, поддерживала Карима Хана, когда он выдвигался на пост прокурора. Сейчас Лондон "ищет пути вместе с коллегами по G7, чтобы не допустить выдачи "проблемного" ордера МУС для ареста израильтян", уточняется в сообщении
Главный прокурор МУС Карим Хан заявил в понедельник, что подает заявления с целью получить ордера на арест в связи с ситуацией в Палестине.По данным офиса прокурора, Нетаньяху, Галант, а также главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные с октября 2023 года.
Юрисдикцию МУС не признают страны, на территории которых проживает свыше половины населения Земли. Среди них — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
В Госдуме назвали МУС ручным инструментом Вашингтона