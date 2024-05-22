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МИД оценил возможность вернуть работу с Францией и Италией в формате "2+2"

МИД оценил возможность вернуть работу с Францией и Италией в формате "2+2" - 22.05.2024, ПРАЙМ

МИД оценил возможность вернуть работу с Францией и Италией в формате "2+2"

В момент, когда Франция и Италия стремятся нанести стратегическое поражение России, невозможно возобновить сотрудничество с ними в формате "2+2". Таким мнением... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T09:06+0300

2024-05-22T09:06+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. В момент, когда Франция и Италия стремятся нанести стратегическое поражение России, невозможно возобновить сотрудничество с ними в формате "2+2". Таким мнением в беседе с агентством РИА Новости поделился директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.По словам дипломата, Франция и Италия заблокировали основные механизмы межгосударственного диалога с Россией, включая формат "два плюс два". Очевидно, что в нынешних условиях, когда обе эти страны в меру своих возможностей стараются способствовать нанесению России "стратегического поражения", а в Париже даже всерьез рассуждают об отправке на Украину своих военнослужащих, не может быть и речи о возобновлении какой-либо совместной работы на этих площадках", — отметил Студенников.Он отметил, что хотя и Франция, и Италия периодически заявляют о готовности к контактам с Москвой, это остается только риторикой, так как конкретных шагов за подобными заявлениями не последует.Дипломат также подчеркнул, что западные страны, поддерживающие киевский режим, не готовы к разговору, основанному на взаимном уважении и учете интересов друг друга.Ко всему прочему, во время телефонного разговора между главами оборонных ведомств России и Франции, проведенного по инициативе французской стороны, была корректно отражена информация о кровавом теракте в "Крокус Сити Холле". Однако нервная реакция французов и их обвинения в адрес Москвы в распространении ложной информации свидетельствуют о нежелании Парижа поддерживать спокойный и уважительный диалог с Россией, заключил Студенников.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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россия, франция, италия, новости