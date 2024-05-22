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МИД оценил возможность вернуть работу с Францией и Италией в формате "2+2"
МИД оценил возможность вернуть работу с Францией и Италией в формате "2+2" - 22.05.2024, ПРАЙМ
МИД оценил возможность вернуть работу с Францией и Италией в формате "2+2"
В момент, когда Франция и Италия стремятся нанести стратегическое поражение России, невозможно возобновить сотрудничество с ними в формате "2+2". Таким мнением... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T09:06+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. В момент, когда Франция и Италия стремятся нанести стратегическое поражение России, невозможно возобновить сотрудничество с ними в формате "2+2". Таким мнением в беседе с агентством РИА Новости поделился директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.По словам дипломата, Франция и Италия заблокировали основные механизмы межгосударственного диалога с Россией, включая формат "два плюс два". Очевидно, что в нынешних условиях, когда обе эти страны в меру своих возможностей стараются способствовать нанесению России "стратегического поражения", а в Париже даже всерьез рассуждают об отправке на Украину своих военнослужащих, не может быть и речи о возобновлении какой-либо совместной работы на этих площадках", — отметил Студенников.Он отметил, что хотя и Франция, и Италия периодически заявляют о готовности к контактам с Москвой, это остается только риторикой, так как конкретных шагов за подобными заявлениями не последует.Дипломат также подчеркнул, что западные страны, поддерживающие киевский режим, не готовы к разговору, основанному на взаимном уважении и учете интересов друг друга.Ко всему прочему, во время телефонного разговора между главами оборонных ведомств России и Франции, проведенного по инициативе французской стороны, была корректно отражена информация о кровавом теракте в "Крокус Сити Холле". Однако нервная реакция французов и их обвинения в адрес Москвы в распространении ложной информации свидетельствуют о нежелании Парижа поддерживать спокойный и уважительный диалог с Россией, заключил Студенников.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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Политика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, Новости
МИД оценил возможность вернуть работу с Францией и Италией в формате "2+2"
Студенников: возвращение работы с Италией и Францией в формате "2+2" невозможно
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. В момент, когда Франция и Италия стремятся нанести стратегическое поражение России, невозможно возобновить сотрудничество с ними в формате "2+2". Таким мнением в беседе с агентством РИА Новости поделился директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
По словам дипломата, Франция и Италия заблокировали основные механизмы межгосударственного диалога с Россией, включая формат "два плюс два".
Очевидно, что в нынешних условиях, когда обе эти страны в меру своих возможностей стараются способствовать нанесению России "стратегического поражения", а в Париже даже всерьез рассуждают об отправке на Украину своих военнослужащих, не может быть и речи о возобновлении какой-либо совместной работы на этих площадках", — отметил Студенников.
Он отметил, что хотя и Франция, и Италия периодически заявляют о готовности к контактам с Москвой, это остается только риторикой, так как конкретных шагов за подобными заявлениями не последует.
Дипломат также подчеркнул, что западные страны, поддерживающие киевский режим, не готовы к разговору, основанному на взаимном уважении и учете интересов друг друга.
Ко всему прочему, во время телефонного разговора между главами оборонных ведомств России и Франции, проведенного по инициативе французской стороны, была корректно отражена информация о кровавом теракте в "Крокус Сити Холле". Однако нервная реакция французов и их обвинения в адрес Москвы в распространении ложной информации свидетельствуют о нежелании Парижа поддерживать спокойный и уважительный диалог с Россией, заключил Студенников.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 10.00 мск.
Отношения России и Франции находятся в глубочайшем кризисе, заявили в МИД