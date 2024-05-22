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В МИД пообещали Парижу серьезный ответ в случае отправки войск на Украину - 22.05.2024, ПРАЙМ
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В МИД пообещали Парижу серьезный ответ в случае отправки войск на Украину
В МИД пообещали Парижу серьезный ответ в случае отправки войск на Украину - 22.05.2024, ПРАЙМ
В МИД пообещали Парижу серьезный ответ в случае отправки войск на Украину
Если Париж направит свои войска на Украину, ответные меры Москвы будут лежать далеко не только в политической плоскости. Об этом рассказал в интервью РИА... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T07:45+0300
2024-05-22T07:45+0300
политика
россия
франция
украина
международные отношения
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Если Париж направит свои войска на Украину, ответные меры Москвы будут лежать далеко не только в политической плоскости. Об этом рассказал в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников. Он отметил, что все более воинственная риторика президента Франции Эммануэля Макрона, не находит широкой поддержки у союзников по ЕС и НАТО и вызывает отторжение у значительного большинства французов. Но в России не могут относиться к его заявлениям, "а, по сути, завуалированным угрозам" со всей серьезностью. "Вы спрашиваете о нашей возможной дипломатической реакции, но ведь очевидно, что в случае реализации подобного сценария ответные меры будут лежать далеко не только в политической плоскости. Не раз прямо предупреждали об этом французскую сторону", — сказал Студенников. Он пояснил, что участие Франции в боевых действиях на Украине официально сделает ее стороной конфликта и многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав, что чревато самыми непредсказуемыми последствиями.Дипломат подчеркнул, что "французские военные станут законными целями" для российской армии и задался вопросами, "готовы ли французы умирать за интересы неонацистского украинского режима и курирующих его англосаксов", что французские власти будут объяснять семьям погибших. "Мне кажется, официальному Парижу здесь есть над чем задуматься", — сказал он и выразил надежду, что во французских правящих элитах "все же возобладает если не здравомыслие (на это рассчитывать все сложнее), то хотя бы инстинкт самосохранения". "Так или иначе, мы готовы к любому развитию событий", — заключил Студенников.Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия. Он также сказал, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Позже он заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Парижа о возможной отправке войск.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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россия, франция, украина, международные отношения
Политика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, международные отношения
07:45 22.05.2024
 
В МИД пообещали Парижу серьезный ответ в случае отправки войск на Украину

МИД: ответ РФ на отправку Парижем войск на Украину будет не только политическим

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД
МИД - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Если Париж направит свои войска на Украину, ответные меры Москвы будут лежать далеко не только в политической плоскости. Об этом рассказал в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
Он отметил, что все более воинственная риторика президента Франции Эммануэля Макрона, не находит широкой поддержки у союзников по ЕС и НАТО и вызывает отторжение у значительного большинства французов. Но в России не могут относиться к его заявлениям, "а, по сути, завуалированным угрозам" со всей серьезностью.
"Вы спрашиваете о нашей возможной дипломатической реакции, но ведь очевидно, что в случае реализации подобного сценария ответные меры будут лежать далеко не только в политической плоскости. Не раз прямо предупреждали об этом французскую сторону", — сказал Студенников.
Он пояснил, что участие Франции в боевых действиях на Украине официально сделает ее стороной конфликта и многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав, что чревато самыми непредсказуемыми последствиями.
Дипломат подчеркнул, что "французские военные станут законными целями" для российской армии и задался вопросами, "готовы ли французы умирать за интересы неонацистского украинского режима и курирующих его англосаксов", что французские власти будут объяснять семьям погибших.
"Мне кажется, официальному Парижу здесь есть над чем задуматься", — сказал он и выразил надежду, что во французских правящих элитах "все же возобладает если не здравомыслие (на это рассчитывать все сложнее), то хотя бы инстинкт самосохранения".
"Так или иначе, мы готовы к любому развитию событий", — заключил Студенников.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия. Он также сказал, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Позже он заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Парижа о возможной отправке войск.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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