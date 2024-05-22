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Норвегия признает Палестину в качестве государства
Норвегия признает Палестину в качестве государства - 22.05.2024, ПРАЙМ
Норвегия признает Палестину в качестве государства
Осло признает Палестину как государство. Соответствующее решение вступит в силу 28 мая. Об этом сказано в заявлении на сайте норвежского правительства. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T09:49+0300
2024-05-22T09:49+0300
2024-05-22T09:49+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Осло признает Палестину как государство. Соответствующее решение вступит в силу 28 мая. Об этом сказано в заявлении на сайте норвежского правительства. Отмечается, что что другие европейские страны также официально признают Палестину в этот же день. При этом газета Politico со ссылкой на источники ранее сообщила, что Испания присоединится к Ирландии и Норвегии и признает палестинское государство 22 мая.По данным издания, пока неясно, присоединятся ли также Бельгия, Словения, Мальта.Сейчас Палестину признают девять стран-членов ЕС. Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия сделали это в 1988 году, до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.
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палестина, ес, норвегия
Политика, ПАЛЕСТИНА, ЕС, НОРВЕГИЯ
Норвегия признает Палестину в качестве государства
Норвегия признает Палестину как государство, решение вступит в силу 28 мая
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Осло признает Палестину как государство. Соответствующее решение вступит в силу 28 мая. Об этом сказано в заявлении на сайте норвежского правительства.
Отмечается, что что другие европейские страны также официально признают Палестину в этот же день.
При этом газета Politico со ссылкой на источники ранее сообщила, что Испания присоединится к Ирландии и Норвегии и признает палестинское государство 22 мая.
По данным издания, пока неясно, присоединятся ли также Бельгия, Словения, Мальта.
Сейчас Палестину признают девять стран-членов ЕС. Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия сделали это в 1988 году, до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.
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