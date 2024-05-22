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Россия, как правопреемница СССР, признает Палестину, заявил Песков
Россия, как правопреемница СССР, признает Палестину, заявил Песков - 22.05.2024, ПРАЙМ
Россия, как правопреемница СССР, признает Палестину, заявил Песков
Россия в качастве правоприемницы Советского Союза признает Палестину, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T13:59+0300
2024-05-22T13:59+0300
2024-05-22T13:59+0300
политика
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россия в качастве правоприемницы Советского Союза признает Палестину, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.Ранее в среду, 22 мая, о решении признать Палестину объявили Норвегия, Испания и Ирландия.Песков напомнил, что Россия - правоприемница СССР, который признал государство Палестина."И это абсолютно укладывается в соответствующую резолюцию Совета безопасности ООН и в подход на основе двугосударственного урегулирования. Поэтому мы являемся правопреемниками Советского Союза и продолжаем нашу последовательную и транспарентную позицию в этой области", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.На сегодняшний день Палестину признают девять стран-членов Европейского союза: Швеция, Болгария, Чехия, Венгрия, Румыния, Словакия, Польша, Мальта, Кипр.
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палестина, россия, ссср, дмитрий песков
Политика, ПАЛЕСТИНА, РОССИЯ, СССР, Дмитрий Песков
Россия, как правопреемница СССР, признает Палестину, заявил Песков
Песков: Россия, являясь правопреемницей СССР, признает палестинское государство
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россия в качастве правоприемницы Советского Союза признает Палестину, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.
Ранее в среду, 22 мая, о решении признать Палестину объявили Норвегия, Испания и Ирландия.
Песков напомнил, что Россия - правоприемница СССР, который признал государство Палестина.
Совбез ООН проголосует по членству Палестины в ООН, передает AFP
"И это абсолютно укладывается в соответствующую резолюцию Совета безопасности ООН и в подход на основе двугосударственного урегулирования. Поэтому мы являемся правопреемниками Советского Союза и продолжаем нашу последовательную и транспарентную позицию в этой области", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.
На сегодняшний день Палестину признают девять стран-членов Европейского союза: Швеция, Болгария, Чехия, Венгрия, Румыния, Словакия, Польша, Мальта, Кипр.