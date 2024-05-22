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Путин поручил правительству профинансировать ликвидацию последствий паводка - 22.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин поручил правительству профинансировать ликвидацию последствий паводка
Путин поручил правительству профинансировать ликвидацию последствий паводка - 22.05.2024, ПРАЙМ
Путин поручил правительству профинансировать ликвидацию последствий паводка
Президент России Владимир Путин поручил правительству за счет бюджета помочь Курганской, Оренбургской и Тюменской областям в ликвидации последствий паводков... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T17:56+0300
2024-05-22T17:56+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству за счет бюджета помочь Курганской, Оренбургской и Тюменской областям в ликвидации последствий паводков. Документ размещен на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: принять решения, предусматривающие оказание за счет средств федерального бюджета бюджетам Курганской, Оренбургской и Тюменской областей необходимой финансовой помощи на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, вызванной весенними паводками 2024 года", — говорится в поручении.В случае Оренбургской области, правительство должно представить обоснование запрашиваемых средств из резервного фонда на возмещение расходов связанных с реализацией мероприятий по оказанию помощи пострадавшим гражданам и быстрой ликвидации последствий паводка до 1 октября 2024 года.Президент также призвал обратить особое внимание на оказание помощи пострадавшим гражданам и восстановление жилья.Губернатор Оренбургской области Денис Паслер будет назначен ответственным за выполнение данного поручения.
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россия, правительство, паводок, новости
Экономика, РОССИЯ, правительство, паводок, Новости
17:56 22.05.2024
 
Путин поручил правительству профинансировать ликвидацию последствий паводка

Кабмин профинансирует ликвидацию паводка в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖилые дома, затопленные в результате паводка, в микрорайоне Глинка в Кургане.
Жилые дома, затопленные в результате паводка, в микрорайоне Глинка в Кургане. - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству за счет бюджета помочь Курганской, Оренбургской и Тюменской областям в ликвидации последствий паводков. Документ размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: принять решения, предусматривающие оказание за счет средств федерального бюджета бюджетам Курганской, Оренбургской и Тюменской областей необходимой финансовой помощи на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, вызванной весенними паводками 2024 года", — говорится в поручении.
В случае Оренбургской области, правительство должно представить обоснование запрашиваемых средств из резервного фонда на возмещение расходов связанных с реализацией мероприятий по оказанию помощи пострадавшим гражданам и быстрой ликвидации последствий паводка до 1 октября 2024 года.
Президент также призвал обратить особое внимание на оказание помощи пострадавшим гражданам и восстановление жилья.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер будет назначен ответственным за выполнение данного поручения.
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