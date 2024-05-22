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Путин поручил правительству профинансировать ликвидацию последствий паводка

Путин поручил правительству профинансировать ликвидацию последствий паводка - 22.05.2024, ПРАЙМ

Путин поручил правительству профинансировать ликвидацию последствий паводка

Президент России Владимир Путин поручил правительству за счет бюджета помочь Курганской, Оренбургской и Тюменской областям в ликвидации последствий паводков... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T17:56+0300

2024-05-22T17:56+0300

2024-05-22T17:56+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству за счет бюджета помочь Курганской, Оренбургской и Тюменской областям в ликвидации последствий паводков. Документ размещен на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: принять решения, предусматривающие оказание за счет средств федерального бюджета бюджетам Курганской, Оренбургской и Тюменской областей необходимой финансовой помощи на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, вызванной весенними паводками 2024 года", — говорится в поручении.В случае Оренбургской области, правительство должно представить обоснование запрашиваемых средств из резервного фонда на возмещение расходов связанных с реализацией мероприятий по оказанию помощи пострадавшим гражданам и быстрой ликвидации последствий паводка до 1 октября 2024 года.Президент также призвал обратить особое внимание на оказание помощи пострадавшим гражданам и восстановление жилья.Губернатор Оренбургской области Денис Паслер будет назначен ответственным за выполнение данного поручения.

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россия, правительство, паводок, новости