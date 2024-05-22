https://1prime.ru/20240522/pensii-848403503.html
СФ запретил списывать долги с пенсий в некоторых случаях
СФ запретил списывать долги с пенсий в некоторых случаях - 22.05.2024, ПРАЙМ
СФ запретил списывать долги с пенсий в некоторых случаях
Совет Федерации одобрил закон, согласно которому в перечень видов доходов, с которых не могут быть взысканы долги в рамках исполнительного производства,... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T12:23+0300
2024-05-22T12:23+0300
2024-05-22T12:23+0300
пенсии
совфед
закон
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МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, согласно которому в перечень видов доходов, с которых не могут быть взысканы долги в рамках исполнительного производства, предлагается включить социальные пенсии по инвалидности, региональные соцдоплаты к такой пенсии, а также выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счёт средств федерального бюджета.Федеральным законом соответствующий перечень дополняется социальными пенсиями по инвалидности, федеральными социальными доплатами к пенсии, региональными социальными доплатами к пенсии, которые назначаются детям-инвалидам, инвалидам, признанным в установленном законодательством порядке недееспособными.Законом также предусматривается включение в виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание, выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств федерального бюджета (федеральная социальная выплата) в дополнение к уже защищенным от списания выплатам к пенсии по случаю потери кормильца за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (региональная социальная выплата).
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пенсии, совфед, закон
СФ запретил списывать долги с пенсий в некоторых случаях
Совфед запретил списывать долги с пенсий в рамках исполнительного производства
МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, согласно которому в перечень видов доходов, с которых не могут быть взысканы долги в рамках исполнительного производства, предлагается включить социальные пенсии по инвалидности, региональные соцдоплаты к такой пенсии, а также выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счёт средств федерального бюджета.
Федеральным законом соответствующий перечень дополняется социальными пенсиями по инвалидности, федеральными социальными доплатами к пенсии, региональными социальными доплатами к пенсии, которые назначаются детям-инвалидам, инвалидам, признанным в установленном законодательством порядке недееспособными.
Законом также предусматривается включение в виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание, выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств федерального бюджета (федеральная социальная выплата) в дополнение к уже защищенным от списания выплатам к пенсии по случаю потери кормильца за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (региональная социальная выплата).
Минтруд предложил определить период выплаты накопительной пенсии