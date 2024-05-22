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СФ запретил списывать долги с пенсий в некоторых случаях

СФ запретил списывать долги с пенсий в некоторых случаях - 22.05.2024, ПРАЙМ

СФ запретил списывать долги с пенсий в некоторых случаях

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому в перечень видов доходов, с которых не могут быть взысканы долги в рамках исполнительного производства,... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T12:23+0300

2024-05-22T12:23+0300

2024-05-22T12:23+0300

пенсии

совфед

закон

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МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, согласно которому в перечень видов доходов, с которых не могут быть взысканы долги в рамках исполнительного производства, предлагается включить социальные пенсии по инвалидности, региональные соцдоплаты к такой пенсии, а также выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счёт средств федерального бюджета.Федеральным законом соответствующий перечень дополняется социальными пенсиями по инвалидности, федеральными социальными доплатами к пенсии, региональными социальными доплатами к пенсии, которые назначаются детям-инвалидам, инвалидам, признанным в установленном законодательством порядке недееспособными.Законом также предусматривается включение в виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание, выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств федерального бюджета (федеральная социальная выплата) в дополнение к уже защищенным от списания выплатам к пенсии по случаю потери кормильца за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (региональная социальная выплата).

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пенсии, совфед, закон