Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СФ запретил списывать долги с пенсий в некоторых случаях - 22.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240522/pensii-848403503.html
СФ запретил списывать долги с пенсий в некоторых случаях
СФ запретил списывать долги с пенсий в некоторых случаях - 22.05.2024, ПРАЙМ
СФ запретил списывать долги с пенсий в некоторых случаях
Совет Федерации одобрил закон, согласно которому в перечень видов доходов, с которых не могут быть взысканы долги в рамках исполнительного производства,... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T12:23+0300
2024-05-22T12:23+0300
пенсии
совфед
закон
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/20/841912009_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c8aecea67b177398dcab1898ef389225.jpg
МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, согласно которому в перечень видов доходов, с которых не могут быть взысканы долги в рамках исполнительного производства, предлагается включить социальные пенсии по инвалидности, региональные соцдоплаты к такой пенсии, а также выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счёт средств федерального бюджета.Федеральным законом соответствующий перечень дополняется социальными пенсиями по инвалидности, федеральными социальными доплатами к пенсии, региональными социальными доплатами к пенсии, которые назначаются детям-инвалидам, инвалидам, признанным в установленном законодательством порядке недееспособными.Законом также предусматривается включение в виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание, выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств федерального бюджета (федеральная социальная выплата) в дополнение к уже защищенным от списания выплатам к пенсии по случаю потери кормильца за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (региональная социальная выплата).
https://1prime.ru/20240517/mintrud-848291430.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84191/20/841912009_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_163bc9ed1651a9eaefd4581274615967.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пенсии, совфед, закон
Пенсии, Совфед, закон
12:23 22.05.2024
 
СФ запретил списывать долги с пенсий в некоторых случаях

Совфед запретил списывать долги с пенсий в рамках исполнительного производства

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, согласно которому в перечень видов доходов, с которых не могут быть взысканы долги в рамках исполнительного производства, предлагается включить социальные пенсии по инвалидности, региональные соцдоплаты к такой пенсии, а также выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счёт средств федерального бюджета.
Федеральным законом соответствующий перечень дополняется социальными пенсиями по инвалидности, федеральными социальными доплатами к пенсии, региональными социальными доплатами к пенсии, которые назначаются детям-инвалидам, инвалидам, признанным в установленном законодательством порядке недееспособными.
Законом также предусматривается включение в виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание, выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств федерального бюджета (федеральная социальная выплата) в дополнение к уже защищенным от списания выплатам к пенсии по случаю потери кормильца за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (региональная социальная выплата).
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение. - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
Минтруд предложил определить период выплаты накопительной пенсии
17 мая, 20:09
 
ПенсииСовфедзакон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала