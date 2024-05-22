https://1prime.ru/20240522/pensii-848410364.html
В ПМР поступил новый транш российской финпомощи для доплаты пенсионерам
В ПМР поступил новый транш российской финпомощи для доплаты пенсионерам - 22.05.2024, ПРАЙМ
В ПМР поступил новый транш российской финпомощи для доплаты пенсионерам
В Приднестровье из России поступил очередной транш финансовой помощи, средства предназначены для доплат пенсионерам за первое полугодие 2024 года, сообщила... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T15:02+0300
2024-05-22T15:02+0300
2024-05-22T15:02+0300
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ТИРАСПОЛЬ, 22 мая - ПРАЙМ. В Приднестровье из России поступил очередной транш финансовой помощи, средства предназначены для доплат пенсионерам за первое полугодие 2024 года, сообщила пресс-служба главы непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Там отметили, что это является многолетней практикой. Размер ежемесячной выплаты сохраняется на уровне 150 приднестровских рублей, 750 в пересчете на российские рубли. Часть этой суммы покрывается за счет средств из помощи со стороны РФ, частично – из бюджета ПМР. Выплату в размере 750 приднестровских рублей за пять истекших месяцев нынешнего года пенсионеры получат в ближайшие дни, еще 150 – с июньской пенсией. Отмечается, что президент Вадим Красносельский поручил безотлагательно провести все организационные процедуры и обеспечить оперативную выплату.Россия оказывает финансовую помощь ПМР с 2008 года. Более 140 тысяч приднестровских пенсионеров ежемесячно получают доплату за счет российской гуманитарной помощи. Эти деньги начисляются пенсионерам-мужчинам, которые достигли 60-летнего возраста, для женщин - достигшим 55-летнего возраста. При этом пенсионеры получают деньги независимо от гражданства. Приднестровье, где 60% жителей составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада Советского Союза из опасений на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после того как Кишинев безуспешно попытался силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной молдавским властям территорией.
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приднестровье, молдавия, пенсии
ПРИДНЕСТРОВЬЕ, МОЛДАВИЯ, Пенсии
В ПМР поступил новый транш российской финпомощи для доплаты пенсионерам
В Приднестровье из России поступил очередной транш помощи для доплаты пенсионерам
ТИРАСПОЛЬ, 22 мая - ПРАЙМ. В Приднестровье из России поступил очередной транш финансовой помощи, средства предназначены для доплат пенсионерам за первое полугодие 2024 года, сообщила пресс-служба главы непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР).
Там отметили, что это является многолетней практикой. Размер ежемесячной выплаты сохраняется на уровне 150 приднестровских рублей, 750 в пересчете на российские рубли. Часть этой суммы покрывается за счет средств из помощи со стороны РФ, частично – из бюджета ПМР.
Выплату в размере 750 приднестровских рублей за пять истекших месяцев нынешнего года пенсионеры получат в ближайшие дни, еще 150 – с июньской пенсией. Отмечается, что президент Вадим Красносельский поручил безотлагательно провести все организационные процедуры и обеспечить оперативную выплату.
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Россия оказывает финансовую помощь ПМР с 2008 года. Более 140 тысяч приднестровских пенсионеров ежемесячно получают доплату за счет российской гуманитарной помощи. Эти деньги начисляются пенсионерам-мужчинам, которые достигли 60-летнего возраста, для женщин - достигшим 55-летнего возраста. При этом пенсионеры получают деньги независимо от гражданства.
Приднестровье, где 60% жителей составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада Советского Союза из опасений на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после того как Кишинев безуспешно попытался силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной молдавским властям территорией.