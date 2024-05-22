Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ПМР поступил новый транш российской финпомощи для доплаты пенсионерам - 22.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240522/pensii-848410364.html
В ПМР поступил новый транш российской финпомощи для доплаты пенсионерам
В ПМР поступил новый транш российской финпомощи для доплаты пенсионерам - 22.05.2024, ПРАЙМ
В ПМР поступил новый транш российской финпомощи для доплаты пенсионерам
В Приднестровье из России поступил очередной транш финансовой помощи, средства предназначены для доплат пенсионерам за первое полугодие 2024 года, сообщила... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T15:02+0300
2024-05-22T15:02+0300
приднестровье
молдавия
пенсии
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/43/838644352_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_923c35b83826bb47e766fe1c031ac144.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 22 мая - ПРАЙМ. В Приднестровье из России поступил очередной транш финансовой помощи, средства предназначены для доплат пенсионерам за первое полугодие 2024 года, сообщила пресс-служба главы непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Там отметили, что это является многолетней практикой. Размер ежемесячной выплаты сохраняется на уровне 150 приднестровских рублей, 750 в пересчете на российские рубли. Часть этой суммы покрывается за счет средств из помощи со стороны РФ, частично – из бюджета ПМР. Выплату в размере 750 приднестровских рублей за пять истекших месяцев нынешнего года пенсионеры получат в ближайшие дни, еще 150 – с июньской пенсией. Отмечается, что президент Вадим Красносельский поручил безотлагательно провести все организационные процедуры и обеспечить оперативную выплату.Россия оказывает финансовую помощь ПМР с 2008 года. Более 140 тысяч приднестровских пенсионеров ежемесячно получают доплату за счет российской гуманитарной помощи. Эти деньги начисляются пенсионерам-мужчинам, которые достигли 60-летнего возраста, для женщин - достигшим 55-летнего возраста. При этом пенсионеры получают деньги независимо от гражданства. Приднестровье, где 60% жителей составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада Советского Союза из опасений на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после того как Кишинев безуспешно попытался силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной молдавским властям территорией.
https://1prime.ru/20240422/gagauziya-847588446.html
приднестровье
молдавия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/43/838644352_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4429da1b7d28269ab2d565957d4fa417.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
приднестровье, молдавия, пенсии
ПРИДНЕСТРОВЬЕ, МОЛДАВИЯ, Пенсии
15:02 22.05.2024
 
В ПМР поступил новый транш российской финпомощи для доплаты пенсионерам

В Приднестровье из России поступил очередной транш помощи для доплаты пенсионерам

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТИРАСПОЛЬ, 22 мая - ПРАЙМ. В Приднестровье из России поступил очередной транш финансовой помощи, средства предназначены для доплат пенсионерам за первое полугодие 2024 года, сообщила пресс-служба главы непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР).
Там отметили, что это является многолетней практикой. Размер ежемесячной выплаты сохраняется на уровне 150 приднестровских рублей, 750 в пересчете на российские рубли. Часть этой суммы покрывается за счет средств из помощи со стороны РФ, частично – из бюджета ПМР.
Выплату в размере 750 приднестровских рублей за пять истекших месяцев нынешнего года пенсионеры получат в ближайшие дни, еще 150 – с июньской пенсией. Отмечается, что президент Вадим Красносельский поручил безотлагательно провести все организационные процедуры и обеспечить оперативную выплату.
ПАО Промсвязьбанк - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
ПСБ открыл первые счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузии
22 апреля, 17:01
Россия оказывает финансовую помощь ПМР с 2008 года. Более 140 тысяч приднестровских пенсионеров ежемесячно получают доплату за счет российской гуманитарной помощи. Эти деньги начисляются пенсионерам-мужчинам, которые достигли 60-летнего возраста, для женщин - достигшим 55-летнего возраста. При этом пенсионеры получают деньги независимо от гражданства.
Приднестровье, где 60% жителей составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада Советского Союза из опасений на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после того как Кишинев безуспешно попытался силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной молдавским властям территорией.
 
ПРИДНЕСТРОВЬЕМОЛДАВИЯПенсии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала