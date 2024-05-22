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Совфед упростил физлицам перевод ценных бумаг другому брокеру - 22.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240522/perevod-848407054.html
Совфед упростил физлицам перевод ценных бумаг другому брокеру
Совфед упростил физлицам перевод ценных бумаг другому брокеру - 22.05.2024, ПРАЙМ
Совфед упростил физлицам перевод ценных бумаг другому брокеру
Сенаторы одобрили закон, который упрощает и ускоряет для физлиц перевод ценных бумаг к другому брокеру или управляющей компании. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T13:50+0300
2024-05-22T13:50+0300
экономика
совет федерации
акции
брокеры
инвестиции
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который упрощает и ускоряет для физлиц перевод ценных бумаг к другому брокеру или управляющей компании. Закон позволяет с 1 января 2025 года брокерам и управляющим компаниям обмениваться информацией о клиентах и их расходах на приобретение и хранение ценных бумаг, в том числе в электронном виде. Эта информация необходима для корректного учета при расчете налогооблагаемой базы по операциям с ценными бумагами в том случае, когда они приобретались через одного профучастника рынка, а продавались впоследствии через другого. Состав передаваемых сведений будет утверждаться Федеральной налоговой службой, а порядок их передачи – базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разработанным саморегулируемой организацией в сфере финрынка, объединяющей брокеров и управляющих. Согласно действующему законодательству, брокеры и управляющие компании не имеют права обмениваться информацией о клиентах-физлицах, за исключением случаев, связанных с ведением индивидуальных инвестиционных счетов. При переводе активов другому брокеру или управляющей компании клиент должен сам получить необходимые документы у одного профучастника рынка ценных бумаг и передать их другому, что отнимает много времени. -0-
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совет федерации, акции, брокеры, инвестиции
Экономика, Совет Федерации, Акции, брокеры, инвестиции
13:50 22.05.2024
 
Совфед упростил физлицам перевод ценных бумаг другому брокеру

Совфед одобрил закон, упрощающий физлицам перевод ценных бумаг другому брокеру

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который упрощает и ускоряет для физлиц перевод ценных бумаг к другому брокеру или управляющей компании.
Закон позволяет с 1 января 2025 года брокерам и управляющим компаниям обмениваться информацией о клиентах и их расходах на приобретение и хранение ценных бумаг, в том числе в электронном виде.
Эта информация необходима для корректного учета при расчете налогооблагаемой базы по операциям с ценными бумагами в том случае, когда они приобретались через одного профучастника рынка, а продавались впоследствии через другого.
Состав передаваемых сведений будет утверждаться Федеральной налоговой службой, а порядок их передачи – базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разработанным саморегулируемой организацией в сфере финрынка, объединяющей брокеров и управляющих.
Согласно действующему законодательству, брокеры и управляющие компании не имеют права обмениваться информацией о клиентах-физлицах, за исключением случаев, связанных с ведением индивидуальных инвестиционных счетов. При переводе активов другому брокеру или управляющей компании клиент должен сам получить необходимые документы у одного профучастника рынка ценных бумаг и передать их другому, что отнимает много времени. -0-
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
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