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Совфед упростил физлицам перевод ценных бумаг другому брокеру

Совфед упростил физлицам перевод ценных бумаг другому брокеру - 22.05.2024, ПРАЙМ

Совфед упростил физлицам перевод ценных бумаг другому брокеру

Сенаторы одобрили закон, который упрощает и ускоряет для физлиц перевод ценных бумаг к другому брокеру или управляющей компании. | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T13:50+0300

2024-05-22T13:50+0300

2024-05-22T13:50+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который упрощает и ускоряет для физлиц перевод ценных бумаг к другому брокеру или управляющей компании. Закон позволяет с 1 января 2025 года брокерам и управляющим компаниям обмениваться информацией о клиентах и их расходах на приобретение и хранение ценных бумаг, в том числе в электронном виде. Эта информация необходима для корректного учета при расчете налогооблагаемой базы по операциям с ценными бумагами в том случае, когда они приобретались через одного профучастника рынка, а продавались впоследствии через другого. Состав передаваемых сведений будет утверждаться Федеральной налоговой службой, а порядок их передачи – базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разработанным саморегулируемой организацией в сфере финрынка, объединяющей брокеров и управляющих. Согласно действующему законодательству, брокеры и управляющие компании не имеют права обмениваться информацией о клиентах-физлицах, за исключением случаев, связанных с ведением индивидуальных инвестиционных счетов. При переводе активов другому брокеру или управляющей компании клиент должен сам получить необходимые документы у одного профучастника рынка ценных бумаг и передать их другому, что отнимает много времени. -0-

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совет федерации, акции, брокеры, инвестиции