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Совфед упростил физлицам перевод ценных бумаг другому брокеру
Совфед упростил физлицам перевод ценных бумаг другому брокеру - 22.05.2024, ПРАЙМ
Совфед упростил физлицам перевод ценных бумаг другому брокеру
Сенаторы одобрили закон, который упрощает и ускоряет для физлиц перевод ценных бумаг к другому брокеру или управляющей компании. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T13:50+0300
2024-05-22T13:50+0300
2024-05-22T13:50+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который упрощает и ускоряет для физлиц перевод ценных бумаг к другому брокеру или управляющей компании. Закон позволяет с 1 января 2025 года брокерам и управляющим компаниям обмениваться информацией о клиентах и их расходах на приобретение и хранение ценных бумаг, в том числе в электронном виде. Эта информация необходима для корректного учета при расчете налогооблагаемой базы по операциям с ценными бумагами в том случае, когда они приобретались через одного профучастника рынка, а продавались впоследствии через другого. Состав передаваемых сведений будет утверждаться Федеральной налоговой службой, а порядок их передачи – базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разработанным саморегулируемой организацией в сфере финрынка, объединяющей брокеров и управляющих. Согласно действующему законодательству, брокеры и управляющие компании не имеют права обмениваться информацией о клиентах-физлицах, за исключением случаев, связанных с ведением индивидуальных инвестиционных счетов. При переводе активов другому брокеру или управляющей компании клиент должен сам получить необходимые документы у одного профучастника рынка ценных бумаг и передать их другому, что отнимает много времени. -0-
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совет федерации, акции, брокеры, инвестиции
Экономика, Совет Федерации, Акции, брокеры, инвестиции
Совфед упростил физлицам перевод ценных бумаг другому брокеру
Совфед одобрил закон, упрощающий физлицам перевод ценных бумаг другому брокеру
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который упрощает и ускоряет для физлиц перевод ценных бумаг к другому брокеру или управляющей компании.
Закон позволяет с 1 января 2025 года брокерам и управляющим компаниям обмениваться информацией о клиентах и их расходах на приобретение и хранение ценных бумаг, в том числе в электронном виде.
Эта информация необходима для корректного учета при расчете налогооблагаемой базы по операциям с ценными бумагами в том случае, когда они приобретались через одного профучастника рынка, а продавались впоследствии через другого.
Состав передаваемых сведений будет утверждаться Федеральной налоговой службой, а порядок их передачи – базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разработанным саморегулируемой организацией в сфере финрынка, объединяющей брокеров и управляющих.
Согласно действующему законодательству, брокеры и управляющие компании не имеют права обмениваться информацией о клиентах-физлицах, за исключением случаев, связанных с ведением индивидуальных инвестиционных счетов. При переводе активов другому брокеру или управляющей компании клиент должен сам получить необходимые документы у одного профучастника рынка ценных бумаг и передать их другому, что отнимает много времени. -0-
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