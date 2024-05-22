https://1prime.ru/20240522/perinchek-848388912.html
В Турции не исключили, что Раиси погиб в результате диверсии
В Турции не исключили, что Раиси погиб в результате диверсии - 22.05.2024, ПРАЙМ
В Турции не исключили, что Раиси погиб в результате диверсии
Лидер турецкой левой партии "Vatan" ("Родина") Догу Перинчек призвал не удивляться в случае, если крушение вертолета, в результате которого погибли президент... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T05:58+0300
2024-05-22T05:58+0300
2024-05-22T05:58+0300
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АНКАРА, 22 мая – ПРАЙМ. Лидер турецкой левой партии "Vatan" ("Родина") Догу Перинчек призвал не удивляться в случае, если крушение вертолета, в результате которого погибли президент Ирана Эбрахима Раиси и другие официальные лица страны, окажется диверсией. "Я доверяю заявлениям иранского государства по этому вопросу, они заявили, что это был несчастный случай. Мне тоже кажется, что это несчастный случай, но не будет удивительным, если это будет убийство. Потому что иранское государство — одна из ведущих стран, борющихся против американского империализма и израильского сионизма. И именно эта страна станет мишенью для подобных убийств. В этом отношении никто из нас не удивился бы, если бы было объявлено, что это было убийство. Но я вижу, что это был несчастный случай", — процитировало слова Перинчека издание Aydınlık. Он также отметил, что факт того, что авиакатастрофа произошла в результате несчастного случая, является "прискорбной ситуацией для иранского государства", так как Раиси не мог быть защищен, независимо от погодных условий."Мы также должны извлечь из этого урок. Другими словами, мы должны извлечь уроки в том, что касается защиты лидеров и охраны лидеров", — сказал Перинчек. Он отметил, что его партия получила приглашение и будет представлена делегацией на церемонии похорон в Иране. "Родина" — партия левого толка, стоящая на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Она имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах.19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц. 20 мая сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.Позднее посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи назвал причиной крушения вертолета плохие погодные условия. Посол Ирана в Москве Казем Джалали, в свою очередь, заявил, что ему неизвестна версия "теракта" в отношении вертолета президента. Он подчеркнул, что единая версия пока что отсутствует, так как разбирательства все еще идут.
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турция, иран, ибрахим раиси
Политика, ТУРЦИЯ, ИРАН, Ибрахим Раиси
В Турции не исключили, что Раиси погиб в результате диверсии
Турецкий политик Перинчек: неудивительно, если гибель Раиси окажется диверсией
АНКАРА, 22 мая – ПРАЙМ. Лидер турецкой левой партии "Vatan" ("Родина") Догу Перинчек призвал не удивляться в случае, если крушение вертолета, в результате которого погибли президент Ирана Эбрахима Раиси и другие официальные лица страны, окажется диверсией.
"Я доверяю заявлениям иранского государства по этому вопросу, они заявили, что это был несчастный случай. Мне тоже кажется, что это несчастный случай, но не будет удивительным, если это будет убийство. Потому что иранское государство — одна из ведущих стран, борющихся против американского империализма и израильского сионизма. И именно эта страна станет мишенью для подобных убийств. В этом отношении никто из нас не удивился бы, если бы было объявлено, что это было убийство. Но я вижу, что это был несчастный случай", — процитировало слова Перинчека издание Aydınlık.
Он также отметил, что факт того, что авиакатастрофа произошла в результате несчастного случая, является "прискорбной ситуацией для иранского государства", так как Раиси не мог быть защищен, независимо от погодных условий.
"Мы также должны извлечь из этого урок. Другими словами, мы должны извлечь уроки в том, что касается защиты лидеров и охраны лидеров", — сказал Перинчек.
Он отметил, что его партия получила приглашение и будет представлена делегацией на церемонии похорон в Иране.
"Родина" — партия левого толка, стоящая на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Она имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах.
19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган потерпел крушение вертолет, который перевозил президента Ирана Эбрахима Раиси и других официальных лиц. 20 мая сообщалось, что в результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.
Позднее посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи назвал причиной крушения вертолета плохие погодные условия. Посол Ирана в Москве Казем Джалали, в свою очередь, заявил, что ему неизвестна версия "теракта" в отношении вертолета президента. Он подчеркнул, что единая версия пока что отсутствует, так как разбирательства все еще идут.
Иран доведет расследование гибели Раиси до конца, заявил посол Джалали