https://1prime.ru/20240522/platina-848420516.html

Италия возобновила покупку платины у России после трехмесячного перерыва

Италия возобновила покупку платины у России после трехмесячного перерыва - 22.05.2024, ПРАЙМ

Италия возобновила покупку платины у России после трехмесячного перерыва

Италия в марте возобновила импорт российской платины после трехмесячной паузы, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы. | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T18:23+0300

2024-05-22T18:23+0300

2024-05-22T18:23+0300

италия

россия

платина

драгоценные металлы

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Италия в марте возобновила импорт российской платины после трехмесячной паузы, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы. Италия прекратила регулярные закупки этого драгоценного металла у России в декабре 2023 года и держала паузу до февраля. В марте же покупки возобновились - было ввезено 980 килограммов платины на 32,6 миллиона долларов. В результате Италия обогнала Германию как главного покупателя этого металла в ЕС: немецкие компании в начале весны ввезли 480 килограммов платины из России, как и месяцем ранее. При этом стоимость закупок немного сократилась на фоне волатильных цен - до 16,4 миллиона долларов с 16,8 миллиона долларов. Среди всех покупателей российской платины, по имеющимся на текущий момент данным, крупнейшими в марте были Гонконг с закупками на 140 миллионов долларов, Китай (107 миллионов долларов) и США (94 миллиона долларов).

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италия

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италия, россия, платина, драгоценные металлы