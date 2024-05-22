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Италия возобновила покупку платины у России после трехмесячного перерыва - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Италия возобновила покупку платины у России после трехмесячного перерыва
Италия возобновила покупку платины у России после трехмесячного перерыва - 22.05.2024, ПРАЙМ
Италия возобновила покупку платины у России после трехмесячного перерыва
Италия в марте возобновила импорт российской платины после трехмесячной паузы, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T18:23+0300
2024-05-22T18:23+0300
италия
россия
платина
драгоценные металлы
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Италия в марте возобновила импорт российской платины после трехмесячной паузы, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы. Италия прекратила регулярные закупки этого драгоценного металла у России в декабре 2023 года и держала паузу до февраля. В марте же покупки возобновились - было ввезено 980 килограммов платины на 32,6 миллиона долларов. В результате Италия обогнала Германию как главного покупателя этого металла в ЕС: немецкие компании в начале весны ввезли 480 килограммов платины из России, как и месяцем ранее. При этом стоимость закупок немного сократилась на фоне волатильных цен - до 16,4 миллиона долларов с 16,8 миллиона долларов. Среди всех покупателей российской платины, по имеющимся на текущий момент данным, крупнейшими в марте были Гонконг с закупками на 140 миллионов долларов, Китай (107 миллионов долларов) и США (94 миллиона долларов).
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италия, россия, платина, драгоценные металлы
ИТАЛИЯ, РОССИЯ, платина, драгоценные металлы
18:23 22.05.2024
 
Италия возобновила покупку платины у России после трехмесячного перерыва

Италия в марте возобновила импорт российской платины после трехмесячной паузы

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовый маркированный слиток платины высшей пробы 99,98% чистоты
Готовый маркированный слиток платины высшей пробы 99,98% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Италия в марте возобновила импорт российской платины после трехмесячной паузы, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы.
Италия прекратила регулярные закупки этого драгоценного металла у России в декабре 2023 года и держала паузу до февраля. В марте же покупки возобновились - было ввезено 980 килограммов платины на 32,6 миллиона долларов.
В результате Италия обогнала Германию как главного покупателя этого металла в ЕС: немецкие компании в начале весны ввезли 480 килограммов платины из России, как и месяцем ранее. При этом стоимость закупок немного сократилась на фоне волатильных цен - до 16,4 миллиона долларов с 16,8 миллиона долларов.
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Среди всех покупателей российской платины, по имеющимся на текущий момент данным, крупнейшими в марте были Гонконг с закупками на 140 миллионов долларов, Китай (107 миллионов долларов) и США (94 миллиона долларов).
 
ИТАЛИЯРОССИЯплатинадрагоценные металлы
 
 
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