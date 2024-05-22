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Экс-замглавы ОП Украины заподозрили в незаконном обогащении

Экс-замглавы ОП Украины заподозрили в незаконном обогащении - 22.05.2024, ПРАЙМ

Экс-замглавы ОП Украины заподозрили в незаконном обогащении

Бывшему заместителю руководителя офиса президента Украины Андрею Смирнову предъявили подозрения в незаконном обогащении, пишет "Украинская правда". | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T16:35+0300

2024-05-22T16:35+0300

2024-05-22T16:44+0300

украина

коррупция на украине

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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Бывшему заместителю руководителя офиса президента Украины Андрею Смирнову предъявили подозрения в незаконном обогащении, пишет "Украинская правда".Как отмечается, за 2022 год брат Смирнова Игорь купил имущество, в том числе квартиру и земельный участок в Карпатах по цене значительно ниже рыночной общей суммой 250 тысяч долларов. Братья не смогли дать однозначный ответ, откуда взялись деньги на покупки, и почему цены занижены.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram29 марта Владимир Зеленский уволил Смирнова со своей должности.В свою очередь, сам Смирнов подтвердил, что получил подозрение от Национального антикоррупционного бюро Украины. Также у него провели обыск. По его словам, он готов отстаивать свою правоту."Убежден в своей правоте и буду доказывать ее всеми доступными способами", — сообщил он изданию.В НАБУ сообщили, что Смирнов подозревается в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен. В период с 2020 по 2022 годы он купил активы стоимостью 17,1 миллиона гривен, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере 1,3 миллиона гривен. Речь идет о двух автомобилях Mercedes-Benz, Volkswagen, двух мотоциклах Honda, BMW, трех паркоместах в Киеве, квартире во Львове и земельном участке на Закарпатье. Чтобы скрыть наличие этого имущества, он, по данным следствия, оформил его на родного брата и друга.

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украина, коррупция на украине