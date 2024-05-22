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СМИ узнали, как Турция хочет покрыть убытки от снижения турпотока с Украины

СМИ узнали, как Турция хочет покрыть убытки от снижения турпотока с Украины - 22.05.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали, как Турция хочет покрыть убытки от снижения турпотока с Украины

Турецкий рынок рассчитывает покрыть убытки от снижения числа туристов с Украины поляками, которые в последние два года проявляют высокий интерес к курортам... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T06:37+0300

2024-05-22T06:37+0300

2024-05-22T06:37+0300

экономика

турция

туризм

турпоток

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АНКАРА, 22 мая – ПРАЙМ. Турецкий рынок рассчитывает покрыть убытки от снижения числа туристов с Украины поляками, которые в последние два года проявляют высокий интерес к курортам страны, пишет в среду газета Ekonomim. "Польские туристы заменили украинских в сфере туризма. Число польских туристов, посетивших Турцию, удвоилось за четыре года и превысило 1,5 миллиона. Количество украинских туристов сократилось с 2 миллионов до 800 тысяч. Польские туристы стали четвертым исходным рынком, особенно в Анталье. Ожидается, что в текущем году количество польских туристов, которые выделяются при раннем бронировании, увеличится как минимум на 25%", - пишет издание. По данным министерства культуры и туризма, число туристов с Украины сократилось на 67,21% в 2022 году, в то время как количество туристов из Польши увеличилось на 94,15%. "В прошлом году количество украинских туристов, отправившихся в Турцию, составило около 840 тысяч, а польских - 1 миллион 540 тысяч. В первом квартале этого года количество туристов из Украины увеличилось на 7% по сравнению с прошлым годом и достигло примерно 135 тысяч, а количество туристов из Польши увеличилось на 37,18% и достигло примерно 70 тысяч", - уточнила газета. Глава Ассоциации отельеров и туроператоров Средиземноморья (AKTOB) Каан Кавалоглу отметил, что польский рынок значительно перекрыл потери украинского рынка. По его словам, Польша стала важной для Антальи как рынок, который обеспечит мобильность на 12 месяцев. "Украинский рынок все еще не такой, как мы хотим, но мы видим признаки восстановления. Наибольший интерес после британцев проявляют немцы и россияне. Страна-сюрприз этого года - Польша. В прошлом году мы приняли в Анталье около 1 миллиона польских туристов. В этом году мы ожидаем, что их число превысит 1 миллион 250 тысяч", - сказал он.

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турция, туризм, турпоток