Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали, как Турция хочет покрыть убытки от снижения турпотока с Украины - 22.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240522/polyaki-848390178.html
СМИ узнали, как Турция хочет покрыть убытки от снижения турпотока с Украины
СМИ узнали, как Турция хочет покрыть убытки от снижения турпотока с Украины - 22.05.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали, как Турция хочет покрыть убытки от снижения турпотока с Украины
Турецкий рынок рассчитывает покрыть убытки от снижения числа туристов с Украины поляками, которые в последние два года проявляют высокий интерес к курортам... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T06:37+0300
2024-05-22T06:37+0300
экономика
турция
туризм
турпоток
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/85/837068528_0:376:4000:2626_1920x0_80_0_0_992a6ffeb03c7f04d4cd93e624d4aad9.jpg
АНКАРА, 22 мая – ПРАЙМ. Турецкий рынок рассчитывает покрыть убытки от снижения числа туристов с Украины поляками, которые в последние два года проявляют высокий интерес к курортам страны, пишет в среду газета Ekonomim. "Польские туристы заменили украинских в сфере туризма. Число польских туристов, посетивших Турцию, удвоилось за четыре года и превысило 1,5 миллиона. Количество украинских туристов сократилось с 2 миллионов до 800 тысяч. Польские туристы стали четвертым исходным рынком, особенно в Анталье. Ожидается, что в текущем году количество польских туристов, которые выделяются при раннем бронировании, увеличится как минимум на 25%", - пишет издание. По данным министерства культуры и туризма, число туристов с Украины сократилось на 67,21% в 2022 году, в то время как количество туристов из Польши увеличилось на 94,15%. "В прошлом году количество украинских туристов, отправившихся в Турцию, составило около 840 тысяч, а польских - 1 миллион 540 тысяч. В первом квартале этого года количество туристов из Украины увеличилось на 7% по сравнению с прошлым годом и достигло примерно 135 тысяч, а количество туристов из Польши увеличилось на 37,18% и достигло примерно 70 тысяч", - уточнила газета. Глава Ассоциации отельеров и туроператоров Средиземноморья (AKTOB) Каан Кавалоглу отметил, что польский рынок значительно перекрыл потери украинского рынка. По его словам, Польша стала важной для Антальи как рынок, который обеспечит мобильность на 12 месяцев. "Украинский рынок все еще не такой, как мы хотим, но мы видим признаки восстановления. Наибольший интерес после британцев проявляют немцы и россияне. Страна-сюрприз этого года - Польша. В прошлом году мы приняли в Анталье около 1 миллиона польских туристов. В этом году мы ожидаем, что их число превысит 1 миллион 250 тысяч", - сказал он.
https://1prime.ru/20240520/plata-848325250.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/85/837068528_0:0:4000:3000_1920x0_80_0_0_bb8b232227a78fed8337439ab8709fcc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, туризм, турпоток
Экономика, ТУРЦИЯ, Туризм, турпоток
06:37 22.05.2024
 
СМИ узнали, как Турция хочет покрыть убытки от снижения турпотока с Украины

Ekonomim: Турция хочет покрыть убытки от снижения турпотока с Украины поляками

© Фото : Unsplash / Nihat Sinan ErulПляж в Турции
Пляж в Турции - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© Фото : Unsplash / Nihat Sinan Erul
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 22 мая – ПРАЙМ. Турецкий рынок рассчитывает покрыть убытки от снижения числа туристов с Украины поляками, которые в последние два года проявляют высокий интерес к курортам страны, пишет в среду газета Ekonomim.
"Польские туристы заменили украинских в сфере туризма. Число польских туристов, посетивших Турцию, удвоилось за четыре года и превысило 1,5 миллиона. Количество украинских туристов сократилось с 2 миллионов до 800 тысяч. Польские туристы стали четвертым исходным рынком, особенно в Анталье. Ожидается, что в текущем году количество польских туристов, которые выделяются при раннем бронировании, увеличится как минимум на 25%", - пишет издание.
По данным министерства культуры и туризма, число туристов с Украины сократилось на 67,21% в 2022 году, в то время как количество туристов из Польши увеличилось на 94,15%.
"В прошлом году количество украинских туристов, отправившихся в Турцию, составило около 840 тысяч, а польских - 1 миллион 540 тысяч. В первом квартале этого года количество туристов из Украины увеличилось на 7% по сравнению с прошлым годом и достигло примерно 135 тысяч, а количество туристов из Польши увеличилось на 37,18% и достигло примерно 70 тысяч", - уточнила газета.
Глава Ассоциации отельеров и туроператоров Средиземноморья (AKTOB) Каан Кавалоглу отметил, что польский рынок значительно перекрыл потери украинского рынка. По его словам, Польша стала важной для Антальи как рынок, который обеспечит мобильность на 12 месяцев.
"Украинский рынок все еще не такой, как мы хотим, но мы видим признаки восстановления. Наибольший интерес после британцев проявляют немцы и россияне. Страна-сюрприз этого года - Польша. В прошлом году мы приняли в Анталье около 1 миллиона польских туристов. В этом году мы ожидаем, что их число превысит 1 миллион 250 тысяч", - сказал он.
Вид на Стамбул, Турция
В Турции отменят ограничение на повышение арендной платы
20 мая, 12:13
 
ЭкономикаТУРЦИЯТуризмтурпоток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала