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Совфед одобрил повышение порога для возбуждения дела о банкротстве юрлица

Совфед одобрил повышение порога для возбуждения дела о банкротстве юрлица - 22.05.2024, ПРАЙМ

Совфед одобрил повышение порога для возбуждения дела о банкротстве юрлица

Сенаторы одобрили закон о повышении минимальной суммы требований кредиторов, при достижении которой может быть возбуждено дело о банкротстве юрлица, до 2... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T14:39+0300

2024-05-22T14:39+0300

2024-05-22T14:43+0300

экономика

банкротство

юрлица

совет федерации

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о повышении минимальной суммы требований кредиторов, при достижении которой может быть возбуждено дело о банкротстве юрлица, до 2 миллионов рублей. В настоящее время пороговое значение для банкротства юрлиц составляет 300 тысяч рублей. Верховный суд (ВС) РФ ранее обращал внимание, что это меньше суммы, необходимой для возбуждения дел о банкротстве граждан (500 тысяч рублей), экономическая деятельность которых, как правило, менее масштабна. Закон повышает пороговое значение для юрлиц до 2 миллионов рублей, с учетом накопленного уровня инфляции. Кроме того, минимальная сумма требований кредиторов, при достижении которой может быть возбуждено дело о банкротстве сельскохозяйственной организации, увеличивается с 500 тысяч до 3 миллионов рублей; стратегического предприятия или субъекта естественной монополии - с 1 миллиона также до 3 миллионов рублей. ВС ранее отмечал, что действующее законодательство предполагает три режима обжалования определений, выносимых арбитражными судами в рамках дел о банкротстве, что создает значительные сложности для участников процесса и судей арбитражных судов. Закон устанавливает единый - месячный - срок на апелляционное обжалование всех определений. При этом представляется возможность обжаловать постановления судов апелляционной инстанции в кассационном порядке по всем категориям споров, за некоторым незначительным исключением. Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования.

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банкротство, юрлица, совет федерации