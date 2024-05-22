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Пожар произошел в поезде в Подмосковье, его ликвидировали, сообщили в МЧС
Пожар произошел в поезде в Подмосковье, его ликвидировали, сообщили в МЧС - 22.05.2024, ПРАЙМ
Пожар произошел в поезде в Подмосковье, его ликвидировали, сообщили в МЧС
На станции Поварово в Московской области произошел пожар в электричке, однако его удалось ликвидировать, следует из сообщения на сайте подмосковного главка МЧС... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T16:17+0300
2024-05-22T16:17+0300
2024-05-22T16:21+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. На станции Поварово в Московской области произошел пожар в электричке, однако его удалось ликвидировать, следует из сообщения на сайте подмосковного главка МЧС России."Ликвидация открытого горения", — сказано в сообщении ведомства.Пожар произошел на крыше между восьмым и девятым вагонами электропоезда Москва-Тверь. Все пассажиры были эвакуированы и никто не пострадал. Власти Московской области объявили о локализации пожара на площади 140 квадратных метров.В борьбе с огнем принимали участие 30 человек и десять единиц техники.
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россия, подмосковье, пожар, новости
Происшествия, РОССИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ, пожар, Новости
Пожар произошел в поезде в Подмосковье, его ликвидировали, сообщили в МЧС
МЧС: открытое горение в электричке в Подмосковье ликвидировано
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. На станции Поварово в Московской области произошел пожар в электричке, однако его удалось ликвидировать, следует из сообщения на сайте подмосковного главка МЧС России.
"Ликвидация открытого горения", — сказано в сообщении ведомства.
Пожар произошел на крыше между восьмым и девятым вагонами электропоезда Москва-Тверь. Все пассажиры были эвакуированы и никто не пострадал. Власти Московской области объявили о локализации пожара на площади 140 квадратных метров.
В борьбе с огнем принимали участие 30 человек и десять единиц техники.
РЖД запускают кешбэк за билеты на электрички