Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Обновленное приложение "Тинькофф банка" появилось в App Store - 22.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240522/prilozhenie-848395272.html
Обновленное приложение "Тинькофф банка" появилось в App Store
Обновленное приложение "Тинькофф банка" появилось в App Store - 22.05.2024, ПРАЙМ
Обновленное приложение "Тинькофф банка" появилось в App Store
Актуальная версия приложения банка "Тинькофф" появилась магазине приложений App Store, убедился корреспондент РИА Новости. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T10:00+0300
2024-05-22T10:00+0300
тинькофф
мобильное приложение
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83300/99/833009958_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b8112907e601cca4d6c472ca84c105c4.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Актуальная версия приложения банка "Тинькофф" появилась магазине приложений App Store, убедился корреспондент РИА Новости. "Скачайте приложение "Т-Старт" на iPhone сейчас", - говорится в смс-сообщении банка и дается ссылка для скачивания. При этом после установки нового приложения указывается, что старое "можно оставить - оно не помешает работе нового приложения, но новые сервисы в нем появляться не будут". "Скачать актуальную версию приложения "Тинькофф" снова можно в App Store. Приложение называется "Т-Старт": оно быстрее работает и в нем больше доступных функций. К сожалению, приложение могут удалить в любой момент, поэтому рекомендую установить его как можно скорее", - пояснили РИА Новости в техподдержке "Тинькофф".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83300/99/833009958_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_df56a8597747c8222e3ff33df3d83f9c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
тинькофф, мобильное приложение, новости
Тинькофф, мобильное приложение, Новости
10:00 22.05.2024
 
Обновленное приложение "Тинькофф банка" появилось в App Store

Актуальная версия "Тинькофф банка" появилась в магазине приложений App Store

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип "Тинькофф банка" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип Тинькофф банка на Петербургском международном экономическом форуме - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Актуальная версия приложения банка "Тинькофф" появилась магазине приложений App Store, убедился корреспондент РИА Новости.
"Скачайте приложение "Т-Старт" на iPhone сейчас", - говорится в смс-сообщении банка и дается ссылка для скачивания. При этом после установки нового приложения указывается, что старое "можно оставить - оно не помешает работе нового приложения, но новые сервисы в нем появляться не будут".
"Скачать актуальную версию приложения "Тинькофф" снова можно в App Store. Приложение называется "Т-Старт": оно быстрее работает и в нем больше доступных функций. К сожалению, приложение могут удалить в любой момент, поэтому рекомендую установить его как можно скорее", - пояснили РИА Новости в техподдержке "Тинькофф".
 
Тинькоффмобильное приложениеНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала