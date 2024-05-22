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Обновленное приложение "Тинькофф банка" появилось в App Store

Обновленное приложение "Тинькофф банка" появилось в App Store - 22.05.2024, ПРАЙМ

Обновленное приложение "Тинькофф банка" появилось в App Store

Актуальная версия приложения банка "Тинькофф" появилась магазине приложений App Store, убедился корреспондент РИА Новости. | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T10:00+0300

2024-05-22T10:00+0300

2024-05-22T10:00+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Актуальная версия приложения банка "Тинькофф" появилась магазине приложений App Store, убедился корреспондент РИА Новости. "Скачайте приложение "Т-Старт" на iPhone сейчас", - говорится в смс-сообщении банка и дается ссылка для скачивания. При этом после установки нового приложения указывается, что старое "можно оставить - оно не помешает работе нового приложения, но новые сервисы в нем появляться не будут". "Скачать актуальную версию приложения "Тинькофф" снова можно в App Store. Приложение называется "Т-Старт": оно быстрее работает и в нем больше доступных функций. К сожалению, приложение могут удалить в любой момент, поэтому рекомендую установить его как можно скорее", - пояснили РИА Новости в техподдержке "Тинькофф".

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тинькофф, мобильное приложение, новости