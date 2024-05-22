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X5 Group выведет продукцию MacCoffee из ассортимента своих магазинов

X5 Group выведет продукцию MacCoffee из ассортимента своих магазинов - 22.05.2024, ПРАЙМ

X5 Group выведет продукцию MacCoffee из ассортимента своих магазинов

X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", прекращает сотрудничество с поставщиком кофе MacCoffee после его просьбы поднять цены на... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T10:23+0300

2024-05-22T10:23+0300

2024-05-22T10:23+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", прекращает сотрудничество с поставщиком кофе MacCoffee после его просьбы поднять цены на продукцию в сети дискаунтеров группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера. Там отметили, что до этого в дискаунтерах "Чижик" данная продукция продавалась по "минимальной цене", однако производитель "требовал от сети повышения стоимости кофе на полке". "Чижик" отказался от повышения цен, а MacCoffee прекратил отгрузки в "Чижик". X5 воспринимает недобросовестный отказ от поставок в один из ее бизнесов как отказ от сотрудничества с компанией в целом, поэтому приняла решение приостановить сотрудничество всех торговых сетей и онлайн-бизнесов Х5 с MacCoffee. Компания считает неприемлемым вмешательство в формирование розничных цен со стороны поставщиков", - заявили в компании. В X5 также подчеркнули, что данное решение не скажется на обеспечении потребностей покупателей, в данной ценовой категории представлен кофе от других партнеров. Агентство направило запрос в MacCoffee. Ритейлеры не в первый раз отказываются от какой-либо продукции из своего ассортимента из-за отношений с поставщиками. Так, например, в апреле "Лента" приостановила закупку кормов для животных компании Mars (торговые марки Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi, Pedigree) из-за закупочных цен. А до этого компания сообщила, что один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International решил отказаться от поставок своей продукции, в том числе шоколада Milka и Alpen Gold, в магазины сети. Такая же практика сложилась и в сети магазинов "Верный".

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россия, x5 retail group, новости