https://1prime.ru/20240522/pso-848400646.html
В МИД ответили на сообщения США о запуске РФ противоспутникового оружия
В МИД ответили на сообщения США о запуске РФ противоспутникового оружия - 22.05.2024, ПРАЙМ
В МИД ответили на сообщения США о запуске РФ противоспутникового оружия
Заявления Минобороны США о якобы запуске Россией противоспутникового оружия являются вбросами, российская космическая программа развивается планово. Об этом... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T11:40+0300
2024-05-22T11:40+0300
2024-05-22T11:41+0300
вооружения
сергей рябков
космос
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Заявления Минобороны США о якобы запуске Россией противоспутникового оружия являются вбросами, российская космическая программа развивается планово. Об этом заявил замминистра иностранных дел страны Сергей Рябков.Ранее Пентагон сообщал, что Россия якобы запустила на орбиту космический аппарат, который может нести противоспутниковое оружие.Рябков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, подчеркнул, что не стоит откликаться на любой вброс Вашингтона. Он также подчеркнул, что плановое развитие российской космической программы и запуски спутников, которые решают задачи укрепления обороноспособности, не являются новостью. Кроме того, дипломат отметил, то Москва выступает против размещения оружия в космическом пространстве, напомнив о продвижении соответствующих инициатив на международной арене."Американцы могут говорить все что угодно, а наша политика от этого не меняется. И если они реально были бы заинтересованы в том, чтобы безопасность, в том числе космической деятельности, укреплялась, они могли бы пересмотреть свой деструктивный подход применительно к сфере российских предложений в этой области и прежде всего к нашему предложению разработать договор о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве", - резюмировал Рябков.
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сергей рябков, космос, россия, сша
Вооружения, Сергей Рябков, космос, РОССИЯ, США
В МИД ответили на сообщения США о запуске РФ противоспутникового оружия
Рябков назвал вбросами сообщения США о запуске Россией противоспутникового аппарата
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Заявления Минобороны США о якобы запуске Россией противоспутникового оружия являются вбросами, российская космическая программа развивается планово. Об этом заявил замминистра иностранных дел страны Сергей Рябков.
Ранее Пентагон сообщал, что Россия якобы запустила на орбиту космический аппарат, который может нести противоспутниковое оружие.
Рябков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, подчеркнул, что не стоит откликаться на любой вброс Вашингтона. Он также подчеркнул, что плановое развитие российской космической программы и запуски спутников, которые решают задачи укрепления обороноспособности, не являются новостью.
Кроме того, дипломат отметил, то Москва выступает против размещения оружия в космическом пространстве, напомнив о продвижении соответствующих инициатив на международной арене.
"Американцы могут говорить все что угодно, а наша политика от этого не меняется. И если они реально были бы заинтересованы в том, чтобы безопасность, в том числе космической деятельности, укреплялась, они могли бы пересмотреть свой деструктивный подход применительно к сфере российских предложений в этой области и прежде всего к нашему предложению разработать договор о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве", - резюмировал Рябков.
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