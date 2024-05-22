https://1prime.ru/20240522/putin-848415465.html

Путин призвал реализовать инициативы, поддерживаемые АСИ в нацпроектах

Путин призвал реализовать инициативы, поддерживаемые АСИ в нацпроектах - 22.05.2024, ПРАЙМ

Путин призвал реализовать инициативы, поддерживаемые АСИ в нацпроектах

Гражданские предпринимательские инициативы, поддерживаемые Агентством стратегических инициатив (АСИ), должны находить отражение в национальных проектах. Об этом | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T16:42+0300

2024-05-22T16:42+0300

2024-05-22T17:05+0300

россия

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Гражданские предпринимательские инициативы, поддерживаемые Агентством стратегических инициатив (АСИ), должны находить отражение в национальных проектах. Об этом сообщил президент России Владимир Путин."Гражданские предпринимательские инициативы, подержанные агентством, должны находить свое отражение в национальных проектах", — заметил глава государства.Он также отметил важность сотрудничества с дружественными странами в сфере технологического развития и создания инновационных продуктов, которые будут полезны гражданам и экономикам стран.Путин выразил желание, чтобы правительство и власти поддерживали АСИ в реализации ее инициатив по всем направлениям, включая подготовку кадров, экологическое благополучие и социальную сферу.Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) является российской автономной некоммерческой организацией. АСИ была создана в 2011 году правительством РФ для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах.

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россия, владимир путин, новости