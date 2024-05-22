https://1prime.ru/20240522/putin-848415465.html
Путин призвал реализовать инициативы, поддерживаемые АСИ в нацпроектах
Путин призвал реализовать инициативы, поддерживаемые АСИ в нацпроектах - 22.05.2024, ПРАЙМ
Путин призвал реализовать инициативы, поддерживаемые АСИ в нацпроектах
Гражданские предпринимательские инициативы, поддерживаемые Агентством стратегических инициатив (АСИ), должны находить отражение в национальных проектах. Об этом | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T16:42+0300
2024-05-22T16:42+0300
2024-05-22T17:05+0300
россия
владимир путин
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848208749_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_2996e09e20ffa3e3c5167b64818e9f6b.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Гражданские предпринимательские инициативы, поддерживаемые Агентством стратегических инициатив (АСИ), должны находить отражение в национальных проектах. Об этом сообщил президент России Владимир Путин."Гражданские предпринимательские инициативы, подержанные агентством, должны находить свое отражение в национальных проектах", — заметил глава государства.Он также отметил важность сотрудничества с дружественными странами в сфере технологического развития и создания инновационных продуктов, которые будут полезны гражданам и экономикам стран.Путин выразил желание, чтобы правительство и власти поддерживали АСИ в реализации ее инициатив по всем направлениям, включая подготовку кадров, экологическое благополучие и социальную сферу.Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) является российской автономной некоммерческой организацией. АСИ была создана в 2011 году правительством РФ для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах.
https://1prime.ru/20240522/volodin-848410955.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848208749_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b747f60f3be09b652f431ea4e925e9ff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, новости
РОССИЯ, Владимир Путин, Новости
Путин призвал реализовать инициативы, поддерживаемые АСИ в нацпроектах
Путин: инициативы, поддерживаемые АСИ, должны находить отражение в нацпроектах
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Гражданские предпринимательские инициативы, поддерживаемые Агентством стратегических инициатив (АСИ), должны находить отражение в национальных проектах. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
"Гражданские предпринимательские инициативы, подержанные агентством, должны находить свое отражение в национальных проектах", — заметил глава государства.
Он также отметил важность сотрудничества с дружественными странами в сфере технологического развития и создания инновационных продуктов, которые будут полезны гражданам и экономикам стран.
Путин выразил желание, чтобы правительство и власти поддерживали АСИ в реализации ее инициатив по всем направлениям, включая подготовку кадров, экологическое благополучие и социальную сферу.
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) является российской автономной некоммерческой организацией. АСИ была создана в 2011 году правительством РФ для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах.
Путин уполномочил Володина поехать на прощание с Раиси, заявил Песков