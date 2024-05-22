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Путин призвал реализовать инициативы, поддерживаемые АСИ в нацпроектах - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Путин призвал реализовать инициативы, поддерживаемые АСИ в нацпроектах
Путин призвал реализовать инициативы, поддерживаемые АСИ в нацпроектах - 22.05.2024, ПРАЙМ
Путин призвал реализовать инициативы, поддерживаемые АСИ в нацпроектах
Гражданские предпринимательские инициативы, поддерживаемые Агентством стратегических инициатив (АСИ), должны находить отражение в национальных проектах. Об этом | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T16:42+0300
2024-05-22T17:05+0300
россия
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Гражданские предпринимательские инициативы, поддерживаемые Агентством стратегических инициатив (АСИ), должны находить отражение в национальных проектах. Об этом сообщил президент России Владимир Путин."Гражданские предпринимательские инициативы, подержанные агентством, должны находить свое отражение в национальных проектах", — заметил глава государства.Он также отметил важность сотрудничества с дружественными странами в сфере технологического развития и создания инновационных продуктов, которые будут полезны гражданам и экономикам стран.Путин выразил желание, чтобы правительство и власти поддерживали АСИ в реализации ее инициатив по всем направлениям, включая подготовку кадров, экологическое благополучие и социальную сферу.Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) является российской автономной некоммерческой организацией. АСИ была создана в 2011 году правительством РФ для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах.
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россия, владимир путин, новости
РОССИЯ, Владимир Путин, Новости
16:42 22.05.2024 (обновлено: 17:05 22.05.2024)
 
Путин призвал реализовать инициативы, поддерживаемые АСИ в нацпроектах

Путин: инициативы, поддерживаемые АСИ, должны находить отражение в нацпроектах

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса
Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса
© POOL
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Гражданские предпринимательские инициативы, поддерживаемые Агентством стратегических инициатив (АСИ), должны находить отражение в национальных проектах. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
"Гражданские предпринимательские инициативы, подержанные агентством, должны находить свое отражение в национальных проектах", — заметил глава государства.
Он также отметил важность сотрудничества с дружественными странами в сфере технологического развития и создания инновационных продуктов, которые будут полезны гражданам и экономикам стран.
Путин выразил желание, чтобы правительство и власти поддерживали АСИ в реализации ее инициатив по всем направлениям, включая подготовку кадров, экологическое благополучие и социальную сферу.
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) является российской автономной некоммерческой организацией. АСИ была создана в 2011 году правительством РФ для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах.
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