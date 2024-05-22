https://1prime.ru/20240522/putin-848416069.html

Путин обозначил принципы сотрудничества России по технологическому развитию

Путин обозначил принципы сотрудничества России по технологическому развитию - 22.05.2024, ПРАЙМ

Путин обозначил принципы сотрудничества России по технологическому развитию

В технологическом развитии нужно идти по пути кооперации с дружественными странами, заинтересованными в сотрудничестве, заявил президент России Владимир Путин в | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T16:55+0300

2024-05-22T16:55+0300

2024-05-22T16:57+0300

аси

владимир путин

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. В технологическом развитии нужно идти по пути кооперации с дружественными странами, заинтересованными в сотрудничестве, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив."Надо идти по пути кооперации с дружественными странами, вместе создавать продукты, инновации, которые нужны гражданам и экономикам стран", - подчеркнул глава государства. Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) является российской автономной некоммерческой организацией. АСИ была создана в 2-11 году правительством РФ для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах.По его словам, если решения России в технологической сфере будут эффективны, то их будут брать вопреки санкциям - рынок все выстроит, однако за него надо бороться."Чем эффективнее мы будем, тем труднее будет нашим недоброжелателям что-то и в чем-то нас ограничивать. Наоборот - вот если эффективные решения будут предлагаться, их будут брать несмотря ни на какие ограничения, сто процентов. Рынок все выстроит , а вот за рынок, конечно, надо бороться", - сказал глава государства.Также Путин попросил АСИ активнее укреплять международное партнерство и продвигать продукты из России за рубежом. По его словам, чем эффективнее страна будет в технологических решениях, тем труднее будет недоброжелателям ее ограничивать."В целом прошу АСИ активнее развивать международное партнерство, участвовать в продвижении в мире лучших отечественных практик, брендов, проектов. Чем эффективней мы будем, тем труднее будет нашим недоброжелателям в чем-то нас ограничивать. Наоборот, если эффективные решения будут предлагаться, их будут брать, несмотря ни на какие ограничения", - подчеркнул президент.По его словам, предложения АСИ в сфере технологического и производственного развития будут обсуждаться с партнерами России по БРИКС в ходе подготовки к саммиту объединения в этом году."Многие отечественные компании уже являются лидерами по целому ряду направлений, готовы сами формировать технологические и производственные цепочки. В текущем году, как вы знаете, в рамках председательства России в БРИКС, обязательно обсудим предложения агентства по этим тема", - отметил он.Глава государства добавил, что вопросы технологического и производственного развития могут обсуждаться с партнерами по БРИКС при подготовке самого саммита,"У нас по разным каналам будут контакты с коллегами, и эти вопросы в том или ином формате всегда можно обсуждать", - заключил президент.

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аси, владимир путин