Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал условие обеспечения роста российской экономики - 22.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240522/putin-848416722.html
Путин назвал условие обеспечения роста российской экономики
Путин назвал условие обеспечения роста российской экономики - 22.05.2024, ПРАЙМ
Путин назвал условие обеспечения роста российской экономики
Россия может обеспечить рост экономики и решить самые амбициозные задачи при наличии возможностей для научных и производственных коллективов. Об этом заявил... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T17:00+0300
2024-05-22T17:00+0300
экономика
владимир путин
россия
наука
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/11/848273604_0:0:3225:1815_1920x0_80_0_0_039f02bdcc8de989c6a8e6ab3085aada.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россия может обеспечить рост экономики и решить самые амбициозные задачи при наличии возможностей для научных и производственных коллективов. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.Глава государства 22 мая выступил на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив."Мы решим, безусловно, решим самые амбициозные задачи, обеспечим рост экономики, а значит и благополучие российских семей, если будем и дальше расширять возможности для наших научных и производственных коллективов, для инженерных, предпринимательских, творческих команд, для волонтеров и представителей некоммерческих организаций, некоммерческого сектора", - сказал он.АСИ - российская автономная некоммерческая организация. Ее цель - реализация комплекса мер в экономической и социальной сферах.
https://1prime.ru/20240522/putin-848415465.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/11/848273604_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_13f379d3814ada9caedc43cf984d9f91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, россия, наука
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ, Наука
17:00 22.05.2024
 
Путин назвал условие обеспечения роста российской экономики

Путин: Россия обеспечит рост экономики, если будут возможности для научных коллективов

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россия может обеспечить рост экономики и решить самые амбициозные задачи при наличии возможностей для научных и производственных коллективов. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства 22 мая выступил на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив.
"Мы решим, безусловно, решим самые амбициозные задачи, обеспечим рост экономики, а значит и благополучие российских семей, если будем и дальше расширять возможности для наших научных и производственных коллективов, для инженерных, предпринимательских, творческих команд, для волонтеров и представителей некоммерческих организаций, некоммерческого сектора", - сказал он.
АСИ - российская автономная некоммерческая организация. Ее цель - реализация комплекса мер в экономической и социальной сферах.
Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса
Путин призвал реализовать инициативы, поддерживаемые АСИ в нацпроектах
16:42
 
ЭкономикаВладимир ПутинРОССИЯНаука
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала