https://1prime.ru/20240522/putin-848416722.html
Путин назвал условие обеспечения роста российской экономики
Путин назвал условие обеспечения роста российской экономики - 22.05.2024, ПРАЙМ
Путин назвал условие обеспечения роста российской экономики
Россия может обеспечить рост экономики и решить самые амбициозные задачи при наличии возможностей для научных и производственных коллективов. Об этом заявил... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T17:00+0300
2024-05-22T17:00+0300
2024-05-22T17:00+0300
экономика
владимир путин
россия
наука
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россия может обеспечить рост экономики и решить самые амбициозные задачи при наличии возможностей для научных и производственных коллективов. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.Глава государства 22 мая выступил на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив."Мы решим, безусловно, решим самые амбициозные задачи, обеспечим рост экономики, а значит и благополучие российских семей, если будем и дальше расширять возможности для наших научных и производственных коллективов, для инженерных, предпринимательских, творческих команд, для волонтеров и представителей некоммерческих организаций, некоммерческого сектора", - сказал он.АСИ - российская автономная некоммерческая организация. Ее цель - реализация комплекса мер в экономической и социальной сферах.
https://1prime.ru/20240522/putin-848415465.html
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владимир путин, россия, наука
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ, Наука
Путин назвал условие обеспечения роста российской экономики
Путин: Россия обеспечит рост экономики, если будут возможности для научных коллективов
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россия может обеспечить рост экономики и решить самые амбициозные задачи при наличии возможностей для научных и производственных коллективов. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства 22 мая выступил на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив.
"Мы решим, безусловно, решим самые амбициозные задачи, обеспечим рост экономики, а значит и благополучие российских семей, если будем и дальше расширять возможности для наших научных и производственных коллективов, для инженерных, предпринимательских, творческих команд, для волонтеров и представителей некоммерческих организаций, некоммерческого сектора", - сказал он.
АСИ - российская автономная некоммерческая организация. Ее цель - реализация комплекса мер в экономической и социальной сферах.
Путин призвал реализовать инициативы, поддерживаемые АСИ в нацпроектах