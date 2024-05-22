https://1prime.ru/20240522/putin-848416722.html

Путин назвал условие обеспечения роста российской экономики

Путин назвал условие обеспечения роста российской экономики - 22.05.2024, ПРАЙМ

Путин назвал условие обеспечения роста российской экономики

Россия может обеспечить рост экономики и решить самые амбициозные задачи при наличии возможностей для научных и производственных коллективов. Об этом заявил... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T17:00+0300

2024-05-22T17:00+0300

2024-05-22T17:00+0300

экономика

владимир путин

россия

наука

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россия может обеспечить рост экономики и решить самые амбициозные задачи при наличии возможностей для научных и производственных коллективов. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.Глава государства 22 мая выступил на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив."Мы решим, безусловно, решим самые амбициозные задачи, обеспечим рост экономики, а значит и благополучие российских семей, если будем и дальше расширять возможности для наших научных и производственных коллективов, для инженерных, предпринимательских, творческих команд, для волонтеров и представителей некоммерческих организаций, некоммерческого сектора", - сказал он.АСИ - российская автономная некоммерческая организация. Ее цель - реализация комплекса мер в экономической и социальной сферах.

https://1prime.ru/20240522/putin-848415465.html

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владимир путин, россия, наука