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Путин призвал поддерживать компании, укрепляющие техсуверенитет - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Путин призвал поддерживать компании, укрепляющие техсуверенитет
Путин призвал поддерживать компании, укрепляющие техсуверенитет - 22.05.2024, ПРАЙМ
Путин призвал поддерживать компании, укрепляющие техсуверенитет
Система инструментов поддержки нужна российским компаниям, которые вносят вклад в укрепление технологического суверенитета страны. Об этом заявил президент... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T17:16+0300
2024-05-22T17:31+0300
владимир путин
технологический суверенитет
бизнес
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Система инструментов поддержки нужна российским компаниям, которые вносят вклад в укрепление технологического суверенитета страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании набсовета АСИ.Глава государства предложил обсудить стандарт общественного капитала бизнеса. По его словам, излишней бюрократии здесь быть не должно.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Напротив - считаю это принципиально важным - должна быть создана именно система реально работающих стимулов, инструментов поддержки для компаний, которые вносят действенный вклад в укрепление технологического и индустриального суверенитета, создают новые рабочие места, заботятся о сотрудниках, реализуют социальные и экологические программы, поддерживают участников специальной военной операции, благоустраивают, а порой и возводят новые, современные города и населённые пункты", - отметил он.Президент также призвал привлечь участников платформы Национальной технологической инициативы к разработке всех нацпроектов техсуверенитета.Технологический суверенитет - это способность государства располагать технологиями, которые считаются критически важными для обеспечения благосостояния и конкурентоспособности, а также возможность самостоятельно разрабатывать их или получать от экономик других стран без односторонней структурной зависимости.В России в мае 2023 года приняли Концепцию технологического развития до 2023 года, в которой были заложены основные понятия и идеи политики техсуверенитета. Путин в ходе прямой линии 14 декабря 2023 года называл технологический суверенитет будущим любого государства. До этого, в ноябре, Мишустин на заседании правительства заявлял, что ключевой задачей кабмина на 2024 год станет укрепление финансовой устойчивости и технологического суверенитета.
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владимир путин, технологический суверенитет, бизнес
Владимир Путин, технологический суверенитет, Бизнес
17:16 22.05.2024 (обновлено: 17:31 22.05.2024)
 
Путин призвал поддерживать компании, укрепляющие техсуверенитет

Путин: в РФ нужна система поддержки компаний, укрепляющих технологический суверенитет

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АСИ
Президент Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АСИ
© POOL
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Система инструментов поддержки нужна российским компаниям, которые вносят вклад в укрепление технологического суверенитета страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании набсовета АСИ.
Глава государства предложил обсудить стандарт общественного капитала бизнеса. По его словам, излишней бюрократии здесь быть не должно.
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"Напротив - считаю это принципиально важным - должна быть создана именно система реально работающих стимулов, инструментов поддержки для компаний, которые вносят действенный вклад в укрепление технологического и индустриального суверенитета, создают новые рабочие места, заботятся о сотрудниках, реализуют социальные и экологические программы, поддерживают участников специальной военной операции, благоустраивают, а порой и возводят новые, современные города и населённые пункты", - отметил он.
Президент также призвал привлечь участников платформы Национальной технологической инициативы к разработке всех нацпроектов техсуверенитета.
Технологический суверенитет - это способность государства располагать технологиями, которые считаются критически важными для обеспечения благосостояния и конкурентоспособности, а также возможность самостоятельно разрабатывать их или получать от экономик других стран без односторонней структурной зависимости.
В России в мае 2023 года приняли Концепцию технологического развития до 2023 года, в которой были заложены основные понятия и идеи политики техсуверенитета. Путин в ходе прямой линии 14 декабря 2023 года называл технологический суверенитет будущим любого государства. До этого, в ноябре, Мишустин на заседании правительства заявлял, что ключевой задачей кабмина на 2024 год станет укрепление финансовой устойчивости и технологического суверенитета.
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