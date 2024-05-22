https://1prime.ru/20240522/putin-848417722.html

Путин призвал поддерживать компании, укрепляющие техсуверенитет

Путин призвал поддерживать компании, укрепляющие техсуверенитет - 22.05.2024, ПРАЙМ

Путин призвал поддерживать компании, укрепляющие техсуверенитет

Система инструментов поддержки нужна российским компаниям, которые вносят вклад в укрепление технологического суверенитета страны. Об этом заявил президент... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T17:16+0300

2024-05-22T17:16+0300

2024-05-22T17:31+0300

владимир путин

технологический суверенитет

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/16/848417175_0:342:3033:2048_1920x0_80_0_0_cf8ea258a52ae07fec60cc52ce7aa99e.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Система инструментов поддержки нужна российским компаниям, которые вносят вклад в укрепление технологического суверенитета страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании набсовета АСИ.Глава государства предложил обсудить стандарт общественного капитала бизнеса. По его словам, излишней бюрократии здесь быть не должно.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Напротив - считаю это принципиально важным - должна быть создана именно система реально работающих стимулов, инструментов поддержки для компаний, которые вносят действенный вклад в укрепление технологического и индустриального суверенитета, создают новые рабочие места, заботятся о сотрудниках, реализуют социальные и экологические программы, поддерживают участников специальной военной операции, благоустраивают, а порой и возводят новые, современные города и населённые пункты", - отметил он.Президент также призвал привлечь участников платформы Национальной технологической инициативы к разработке всех нацпроектов техсуверенитета.Технологический суверенитет - это способность государства располагать технологиями, которые считаются критически важными для обеспечения благосостояния и конкурентоспособности, а также возможность самостоятельно разрабатывать их или получать от экономик других стран без односторонней структурной зависимости.В России в мае 2023 года приняли Концепцию технологического развития до 2023 года, в которой были заложены основные понятия и идеи политики техсуверенитета. Путин в ходе прямой линии 14 декабря 2023 года называл технологический суверенитет будущим любого государства. До этого, в ноябре, Мишустин на заседании правительства заявлял, что ключевой задачей кабмина на 2024 год станет укрепление финансовой устойчивости и технологического суверенитета.

https://1prime.ru/20240507/ryabkov-847965205.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, технологический суверенитет, бизнес