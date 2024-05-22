https://1prime.ru/20240522/putin-848421424.html
Путин поручил утвердить индивидуальные программы развития 10 регионов
Путин поручил утвердить индивидуальные программы развития 10 регионов - 22.05.2024, ПРАЙМ
Путин поручил утвердить индивидуальные программы развития 10 регионов
Владимир Путин поручил правительству России утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития десяти регионов на предстоящие пять лет. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T19:46+0300
2024-05-22T19:46+0300
2024-05-22T19:46+0300
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Владимир Путин поручил правительству России утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития десяти регионов на предстоящие пять лет.Перечень поручений президента, касающихся вопросов ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах РФ, опубликован на сайте Кремля. Речь идет о мерах на период 2025-2030 годов. Согласно поручению, кабмину поручено утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития десяти регионов. Это республики Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Хакасия, Чувашия, Алтайский край, а также Кировская, Курганская и Псковская области.Из федерального бюджета предусмотрено выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере не менее 10 миллиардов рублей ежегодно на реализацию этих программ.Срок исполнения поручения - до 1 октября 2024 года. ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.
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LIVE: Обращение Владимира Путина
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владимир путин, правительство рф
Владимир Путин, Правительство РФ
Путин поручил утвердить индивидуальные программы развития 10 регионов
Путин поручил правительству утвердить индивидуальные программы развития 10 субъектов РФ
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Владимир Путин поручил правительству России утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития десяти регионов на предстоящие пять лет.
Перечень поручений президента, касающихся вопросов ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах РФ, опубликован на сайте Кремля. Речь идет о мерах на период 2025-2030 годов.
Согласно поручению, кабмину поручено утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития десяти регионов. Это республики Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Хакасия, Чувашия, Алтайский край, а также Кировская, Курганская и Псковская области.
Путин поручил правительству профинансировать ликвидацию последствий паводка
Из федерального бюджета предусмотрено выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере не менее 10 миллиардов рублей ежегодно на реализацию этих программ.
Срок исполнения поручения - до 1 октября 2024 года. ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.