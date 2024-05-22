https://1prime.ru/20240522/putin-848423213.html
Путин поручил представить идеи по списанию задолженности регионов
Путин поручил представить идеи по списанию задолженности регионов - 22.05.2024, ПРАЙМ
Путин поручил представить идеи по списанию задолженности регионов
Владимир Путин дал поручение правительству в срок до 1 сентября представить предложения, касающиеся определения особенностей списания двух третей задолженности... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T21:27+0300
2024-05-22T21:27+0300
2024-05-22T21:28+0300
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Владимир Путин дал поручение правительству в срок до 1 сентября представить предложения, касающиеся определения особенностей списания двух третей задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам, следует из перечня поручений президента по итогам совещания с членами кабинета министров, опубликованного на сайте Кремля. Выступая в апреле с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что российским регионам будет списано две трети задолженности по бюджетным кредитам. Средства, которые субъекты РФ возвращают по кредитам в федеральный бюджет, должны быть направлены на выдачу новых инфраструктурных кредитов для регионов. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Экономика и финансы"... представить предложения по определению особенностей списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам... и обеспечению возможности фактического финансирования расходов на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций в этих субъектах Российской Федерации с учетом низкого уровня их бюджетной обеспеченности", - говорится в тексте сообщения. Срок выполнения поручения - 1 сентября 2024 года. Ответственными назначены глава правительства Михаил Мишустин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Также глава государства поручил определить особенности реализации национальных проектов в таких субъектах РФ, предусмотрев оказание им поддержки в приоритетном порядке.
https://1prime.ru/20240522/putin-848421424.html
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владимир путин
Экономика, Владимир Путин
Путин поручил представить идеи по списанию задолженности регионов
Путин поручил представить идеи по списанию задолженности регионов по бюджетным кредитам
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Владимир Путин дал поручение правительству в срок до 1 сентября представить предложения, касающиеся определения особенностей списания двух третей задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам, следует из перечня поручений президента по итогам совещания с членами кабинета министров, опубликованного на сайте Кремля.
Выступая в апреле с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что российским регионам будет списано две трети задолженности по бюджетным кредитам. Средства, которые субъекты РФ возвращают по кредитам в федеральный бюджет, должны быть направлены на выдачу новых инфраструктурных кредитов для регионов.
"Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Экономика и финансы"... представить предложения по определению особенностей списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам... и обеспечению возможности фактического финансирования расходов на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций в этих субъектах Российской Федерации с учетом низкого уровня их бюджетной обеспеченности", - говорится в тексте сообщения.
Путин поручил утвердить индивидуальные программы развития 10 регионов
Срок выполнения поручения - 1 сентября 2024 года. Ответственными назначены глава правительства Михаил Мишустин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Также глава государства поручил определить особенности реализации национальных проектов в таких субъектах РФ, предусмотрев оказание им поддержки в приоритетном порядке.