https://1prime.ru/20240522/putin-848423213.html

Путин поручил представить идеи по списанию задолженности регионов

Путин поручил представить идеи по списанию задолженности регионов - 22.05.2024, ПРАЙМ

Путин поручил представить идеи по списанию задолженности регионов

Владимир Путин дал поручение правительству в срок до 1 сентября представить предложения, касающиеся определения особенностей списания двух третей задолженности... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T21:27+0300

2024-05-22T21:27+0300

2024-05-22T21:28+0300

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Владимир Путин дал поручение правительству в срок до 1 сентября представить предложения, касающиеся определения особенностей списания двух третей задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам, следует из перечня поручений президента по итогам совещания с членами кабинета министров, опубликованного на сайте Кремля. Выступая в апреле с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что российским регионам будет списано две трети задолженности по бюджетным кредитам. Средства, которые субъекты РФ возвращают по кредитам в федеральный бюджет, должны быть направлены на выдачу новых инфраструктурных кредитов для регионов. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Экономика и финансы"... представить предложения по определению особенностей списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам... и обеспечению возможности фактического финансирования расходов на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций в этих субъектах Российской Федерации с учетом низкого уровня их бюджетной обеспеченности", - говорится в тексте сообщения. Срок выполнения поручения - 1 сентября 2024 года. Ответственными назначены глава правительства Михаил Мишустин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Также глава государства поручил определить особенности реализации национальных проектов в таких субъектах РФ, предусмотрев оказание им поддержки в приоритетном порядке.

https://1prime.ru/20240522/putin-848421424.html

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владимир путин