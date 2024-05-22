https://1prime.ru/20240522/reestr-848409285.html
СФ одобрил продление упрощенного внесения МСП из новых регионов в реестр
СФ одобрил продление упрощенного внесения МСП из новых регионов в реестр - 22.05.2024, ПРАЙМ
СФ одобрил продление упрощенного внесения МСП из новых регионов в реестр
Совфед одобрил закон о продлении на год – до 10 июня 2025 года, упрощенного порядка внесения малых и средних предприятий (МСП) из новых регионов России в единый | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T14:42+0300
2024-05-22T14:42+0300
2024-05-22T14:42+0300
экономика
мсп
реестр
совет федерации
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совфед одобрил закон о продлении на год – до 10 июня 2025 года, упрощенного порядка внесения малых и средних предприятий (МСП) из новых регионов России в единый реестр субъектов МСП. Включение в этот реестр является необходимым условием для получения господдержки. Реестр формируется на основании сведений, поступающих в ФНС России в рамках предоставления налоговой отчетности за предшествующий календарный год. Действующее законодательство временно (по 10 июня 2024 года) допускает включение хозобществ, которые действовали в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на день их принятия в состав России, в российский реестр МСП на основании данных Росстата о среднесписочной численности работников, без учета критерия по доходу. Закон продлевает действие такого упрощенного порядка на год - по 10 июня 2025 года. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
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мсп, реестр, совет федерации
Экономика, МСП, реестр, Совет Федерации
СФ одобрил продление упрощенного внесения МСП из новых регионов в реестр
СФ одобрил продление на год упрощенного внесения МСП из новых регионов в реестр
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Совфед одобрил закон о продлении на год – до 10 июня 2025 года, упрощенного порядка внесения малых и средних предприятий (МСП) из новых регионов России в единый реестр субъектов МСП.
Включение в этот реестр является необходимым условием для получения господдержки. Реестр формируется на основании сведений, поступающих в ФНС России в рамках предоставления налоговой отчетности за предшествующий календарный год.
Действующее законодательство временно (по 10 июня 2024 года) допускает включение хозобществ, которые действовали в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на день их принятия в состав России, в российский реестр МСП на основании данных Росстата о среднесписочной численности работников, без учета критерия по доходу.
Закон продлевает действие такого упрощенного порядка на год - по 10 июня 2025 года. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
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