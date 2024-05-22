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Постпреды ЕС согласовали новый санкционный режим против России

Постпреды ЕС согласовали новый санкционный режим против России - 22.05.2024, ПРАЙМ

Постпреды ЕС согласовали новый санкционный режим против России

Постоянные представители стран ЕС согласовали в ходе заседания в среду новый режим антироссийских санкций. Он будет предусматривать ограничения "в связи с... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T13:04+0300

2024-05-22T13:04+0300

2024-05-22T13:08+0300

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БРЮССЕЛЬ, 22 мая – ПРАЙМ. Постоянные представители стран ЕС согласовали в ходе заседания в среду новый режим антироссийских санкций. Он будет предусматривать ограничения "в связи с ситуацией в России". Соответствующий документ утвердят министры стран объединения на заседании Совета ЕС в ближайший понедельник 27 мая. Об этом сообщил агентству РИА Новости европейский источник. "Да, постпреды согласовали решение, его утвердит Совет в понедельник (27 мая – ред.)", — сказал он. Отмечается, что после окончательного утверждения данного решения на Совете ЕС может возникнуть поименный список первых фигурантов (физлиц и организаций) новых ограничений. Подобные меры предусматривают заморозку активов фигурантов на территории Евросоюза и запрет на поездки. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщал, что в ЕС обсуждают новый режим санкций против РФ. Он выражал надежду на его скорое утверждение. Высокопоставленный европейский представитель сообщал журналистам, что ЕС, возможно, введет отдельный режим санкций "за нарушения прав человека в РФ". Сейчас все антироссийские санкции ЕС, вводимые в связи с так называемыми "нарушениями прав человека", принимаются в рамках европейского глобального режима санкций за нарушения прав человека. В также ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции). Российские фигуранты числятся также в списках в рамках режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия" и "за киберпреступления". Общее число действующих в ЕС режимов — более 40.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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санкции против рф, ес, права человека