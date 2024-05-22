https://1prime.ru/20240522/rossiya-848395138.html

Все провалилось. В США признали неудобную правду о России

Все провалилось. В США признали неудобную правду о России - 22.05.2024, ПРАЙМ

Все провалилось. В США признали неудобную правду о России

США попытались контролировать российский ядерный арсенал, но потерпели поражение, сообщает газета The New York Times. | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T09:58+0300

2024-05-22T09:58+0300

2024-05-22T09:58+0300

вооружения

ядерное оружие

сша

россия

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. США попытались контролировать российский ядерный арсенал, но потерпели поражение, сообщает газета The New York Times.Во вторник, 21 мая, Министерство обороны России сообщило о начале первого этапа учений, на которых российские ВС отработают применение тактического ядерного оружия."Уже много лет американские политики обеспокоены наличием у России огромного арсенала тактического ядерного оружия, но попытки взять его под свой контроль дипломатическим путем не увенчались успехом на фоне все более повсеместного ослабления договоров времен холодной войны о контроле над ядерным вооружением", - пишет газета.Как отмечается в материале, причиной начала учений в России стали заявления западных стран о возможной отправке войск в зону СВО.

https://1prime.ru/20240521/ucheniya-848387019.html

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ядерное оружие, сша, россия