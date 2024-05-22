https://1prime.ru/20240522/rossiya-848397426.html

Россия не угражает ни Франции, ни ЕС, заявил евродепутат

Россия не угражает ни Франции, ни ЕС, заявил евродепутат - 22.05.2024, ПРАЙМ

Россия не угражает ни Франции, ни ЕС, заявил евродепутат

Россия не угрожает Франции и Европейскому союзу, отправка Украине вооружений только затягивает конфликт. Об этом заявил в эфире радиостанции Sud Radio депутат... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T10:51+0300

2024-05-22T10:51+0300

2024-05-22T10:51+0300

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ПАРИЖ, 22 мая - ПРАЙМ. Россия не угрожает Франции и Европейскому союзу, отправка Украине вооружений только затягивает конфликт. Об этом заявил в эфире радиостанции Sud Radio депутат Европарламента от Франции, кандидат на выборах в ЕП в июне Тьерри Мариани."Я не думаю, что Россия представляет угрозу. Я думаю, что Россия ищет безопасности. Я думаю, что сегодня необходимо срочно искать мира. Россия не представляет угрозу ни для Франции, ни для Европы. Пришло время восстановить диалог, это не наша война", - сказал он.Политик выразил желание, чтобы в регионе наступил мир, вновь подчеркнув право России и Украины на безопасность.Кроме того, Мариани подчеркнул, что не верит в "российскую ядерную угрозу", однако назвал ее возможной в случае столкновения России и НАТО.Выборы в Европейский парламент должны пройти 6-9 июня 2024 года.

https://1prime.ru/20240522/krizis-848390555.html

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