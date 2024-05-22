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Россия не угражает ни Франции, ни ЕС, заявил евродепутат - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Россия не угражает ни Франции, ни ЕС, заявил евродепутат
Россия не угражает ни Франции, ни ЕС, заявил евродепутат - 22.05.2024, ПРАЙМ
Россия не угражает ни Франции, ни ЕС, заявил евродепутат
Россия не угрожает Франции и Европейскому союзу, отправка Украине вооружений только затягивает конфликт. Об этом заявил в эфире радиостанции Sud Radio депутат... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T10:51+0300
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ПАРИЖ, 22 мая - ПРАЙМ. Россия не угрожает Франции и Европейскому союзу, отправка Украине вооружений только затягивает конфликт. Об этом заявил в эфире радиостанции Sud Radio депутат Европарламента от Франции, кандидат на выборах в ЕП в июне Тьерри Мариани."Я не думаю, что Россия представляет угрозу. Я думаю, что Россия ищет безопасности. Я думаю, что сегодня необходимо срочно искать мира. Россия не представляет угрозу ни для Франции, ни для Европы. Пришло время восстановить диалог, это не наша война", - сказал он.Политик выразил желание, чтобы в регионе наступил мир, вновь подчеркнув право России и Украины на безопасность.Кроме того, Мариани подчеркнул, что не верит в "российскую ядерную угрозу", однако назвал ее возможной в случае столкновения России и НАТО.Выборы в Европейский парламент должны пройти 6-9 июня 2024 года.
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ес, франция, россия
ЕС, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ
10:51 22.05.2024
 
Россия не угражает ни Франции, ни ЕС, заявил евродепутат

Евродепутат Мариани: Россия не представляет угрозы ни для Франции, ни для Евросоюза

© Unsplash/Guillaume PérigoisЗдание Европарламента, Брюссель, Бельгия
Здание Европарламента, Брюссель, Бельгия
© Unsplash/Guillaume Périgois
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ПАРИЖ, 22 мая - ПРАЙМ. Россия не угрожает Франции и Европейскому союзу, отправка Украине вооружений только затягивает конфликт. Об этом заявил в эфире радиостанции Sud Radio депутат Европарламента от Франции, кандидат на выборах в ЕП в июне Тьерри Мариани.
"Я не думаю, что Россия представляет угрозу. Я думаю, что Россия ищет безопасности. Я думаю, что сегодня необходимо срочно искать мира. Россия не представляет угрозу ни для Франции, ни для Европы. Пришло время восстановить диалог, это не наша война", - сказал он.
Политик выразил желание, чтобы в регионе наступил мир, вновь подчеркнув право России и Украины на безопасность.
Кроме того, Мариани подчеркнул, что не верит в "российскую ядерную угрозу", однако назвал ее возможной в случае столкновения России и НАТО.
Выборы в Европейский парламент должны пройти 6-9 июня 2024 года.
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