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Запад раскрыл карты: стала известна истинная цель санкций против России

Запад раскрыл карты: стала известна истинная цель санкций против России - 22.05.2024, ПРАЙМ

Запад раскрыл карты: стала известна истинная цель санкций против России

Вопреки своей воинственной риторике, США стали закупать больше российских товаров и даже сняли ограничения с ряда отраслей, говорится в публикации агентства РИА | 22.05.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Вопреки своей воинственной риторике, США стали закупать больше российских товаров и даже сняли ограничения с ряда отраслей, говорится в публикации агентства РИА Новости.Ранее США приняли множество санкций в отношении России, включая запрет на поставки высокотехнологичного оборудования для нефтяных разработок. Список запрещенных товаров постоянно пополняется, и с 12 августа вступает в силу эмбарго на уран.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТем не менее, оказывается, что позицию Вашингтона нельзя назвать радикальной. "В марте взаимный товарооборот составил 471 миллион долларов", — пишет издание со ссылкой на анализ исследовательской компании WorldCity.Помимо этого, резко возросли импорт удобрений, платины, частей турбореактивных двигателей, фанеры, титана и кобальта. Увеличение спроса на эти металлы связано с их использованием в производстве аккумуляторов для смартфонов и электромобилей.Китай занимает значительную часть рынка редкоземельных металлов, и не стремится поставлять их в США. Вместо этого он продолжает сотрудничать с Россией, даже несмотря на санкции.Кроме того, с точки зрения экспорта основными товарами являются лекарства, в особенности вакцины, поставки которых удвоились и составили 11,4 миллиона долларов, заключили в издании.

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