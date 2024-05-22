Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запад раскрыл карты: стала известна истинная цель санкций против России - 22.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240522/sanktsii-848395966.html
Запад раскрыл карты: стала известна истинная цель санкций против России
Запад раскрыл карты: стала известна истинная цель санкций против России - 22.05.2024, ПРАЙМ
Запад раскрыл карты: стала известна истинная цель санкций против России
Вопреки своей воинственной риторике, США стали закупать больше российских товаров и даже сняли ограничения с ряда отраслей, говорится в публикации агентства РИА | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T10:20+0300
2024-05-22T11:03+0300
экономика
россия
сша
новости
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Вопреки своей воинственной риторике, США стали закупать больше российских товаров и даже сняли ограничения с ряда отраслей, говорится в публикации агентства РИА Новости.Ранее США приняли множество санкций в отношении России, включая запрет на поставки высокотехнологичного оборудования для нефтяных разработок. Список запрещенных товаров постоянно пополняется, и с 12 августа вступает в силу эмбарго на уран.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТем не менее, оказывается, что позицию Вашингтона нельзя назвать радикальной. "В марте взаимный товарооборот составил 471 миллион долларов", — пишет издание со ссылкой на анализ исследовательской компании WorldCity.Помимо этого, резко возросли импорт удобрений, платины, частей турбореактивных двигателей, фанеры, титана и кобальта. Увеличение спроса на эти металлы связано с их использованием в производстве аккумуляторов для смартфонов и электромобилей.Китай занимает значительную часть рынка редкоземельных металлов, и не стремится поставлять их в США. Вместо этого он продолжает сотрудничать с Россией, даже несмотря на санкции.Кроме того, с точки зрения экспорта основными товарами являются лекарства, в особенности вакцины, поставки которых удвоились и составили 11,4 миллиона долларов, заключили в издании.
https://1prime.ru/20240521/sanktsii-848385924.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, новости, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, США, Новости, санкции против РФ
10:20 22.05.2024 (обновлено: 11:03 22.05.2024)
 
Запад раскрыл карты: стала известна истинная цель санкций против России

РИА Новости: США увеличили поставки сырья из России

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Вопреки своей воинственной риторике, США стали закупать больше российских товаров и даже сняли ограничения с ряда отраслей, говорится в публикации агентства РИА Новости.
Ранее США приняли множество санкций в отношении России, включая запрет на поставки высокотехнологичного оборудования для нефтяных разработок. Список запрещенных товаров постоянно пополняется, и с 12 августа вступает в силу эмбарго на уран.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Тем не менее, оказывается, что позицию Вашингтона нельзя назвать радикальной. "В марте взаимный товарооборот составил 471 миллион долларов", — пишет издание со ссылкой на анализ исследовательской компании WorldCity.
Помимо этого, резко возросли импорт удобрений, платины, частей турбореактивных двигателей, фанеры, титана и кобальта. Увеличение спроса на эти металлы связано с их использованием в производстве аккумуляторов для смартфонов и электромобилей.
Китай занимает значительную часть рынка редкоземельных металлов, и не стремится поставлять их в США. Вместо этого он продолжает сотрудничать с Россией, даже несмотря на санкции.
Кроме того, с точки зрения экспорта основными товарами являются лекарства, в особенности вакцины, поставки которых удвоились и составили 11,4 миллиона долларов, заключили в издании.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
Постпреды ЕС планируют согласовать новый режим антироссийских санкций
Вчера, 22:17
 
ЭкономикаРОССИЯСШАНовостисанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала