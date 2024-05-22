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Запад раскрыл карты: стала известна истинная цель санкций против России
Запад раскрыл карты: стала известна истинная цель санкций против России - 22.05.2024, ПРАЙМ
Запад раскрыл карты: стала известна истинная цель санкций против России
Вопреки своей воинственной риторике, США стали закупать больше российских товаров и даже сняли ограничения с ряда отраслей, говорится в публикации агентства РИА | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T10:20+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Вопреки своей воинственной риторике, США стали закупать больше российских товаров и даже сняли ограничения с ряда отраслей, говорится в публикации агентства РИА Новости.Ранее США приняли множество санкций в отношении России, включая запрет на поставки высокотехнологичного оборудования для нефтяных разработок. Список запрещенных товаров постоянно пополняется, и с 12 августа вступает в силу эмбарго на уран.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТем не менее, оказывается, что позицию Вашингтона нельзя назвать радикальной. "В марте взаимный товарооборот составил 471 миллион долларов", — пишет издание со ссылкой на анализ исследовательской компании WorldCity.Помимо этого, резко возросли импорт удобрений, платины, частей турбореактивных двигателей, фанеры, титана и кобальта. Увеличение спроса на эти металлы связано с их использованием в производстве аккумуляторов для смартфонов и электромобилей.Китай занимает значительную часть рынка редкоземельных металлов, и не стремится поставлять их в США. Вместо этого он продолжает сотрудничать с Россией, даже несмотря на санкции.Кроме того, с точки зрения экспорта основными товарами являются лекарства, в особенности вакцины, поставки которых удвоились и составили 11,4 миллиона долларов, заключили в издании.
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Экономика, РОССИЯ, США, Новости, санкции против РФ
Запад раскрыл карты: стала известна истинная цель санкций против России
РИА Новости: США увеличили поставки сырья из России
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ.
Вопреки своей воинственной риторике, США стали закупать больше российских товаров и даже сняли ограничения с ряда отраслей, говорится
в публикации агентства РИА Новости.
Ранее США приняли множество санкций в отношении России, включая запрет на поставки высокотехнологичного оборудования для нефтяных разработок. Список запрещенных товаров постоянно пополняется, и с 12 августа вступает в силу эмбарго на уран.
Тем не менее, оказывается, что позицию Вашингтона нельзя назвать радикальной. "В марте взаимный товарооборот составил 471 миллион долларов", — пишет издание со ссылкой на анализ исследовательской компании WorldCity.
Помимо этого, резко возросли импорт удобрений, платины, частей турбореактивных двигателей, фанеры, титана и кобальта. Увеличение спроса на эти металлы связано с их использованием в производстве аккумуляторов для смартфонов и электромобилей.
Китай занимает значительную часть рынка редкоземельных металлов, и не стремится поставлять их в США. Вместо этого он продолжает сотрудничать с Россией, даже несмотря на санкции.
Кроме того, с точки зрения экспорта основными товарами являются лекарства, в особенности вакцины, поставки которых удвоились и составили 11,4 миллиона долларов, заключили в издании.
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