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Китай ввел санкции против 12 американских компаний

Китай ввел санкции против 12 американских компаний - 22.05.2024, ПРАЙМ

Китай ввел санкции против 12 американских компаний

Китай ввел санкции против 12 американских военно-промышленных компаний и их топ-менеджеров в ответ на продажу оружия Тайваню, заявило Министерство иностранных... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T12:29+0300

2024-05-22T12:29+0300

2024-05-22T13:07+0300

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ПЕКИН, 22 мая - ПРАЙМ. Китай ввел санкции против 12 американских военно-промышленных компаний и их топ-менеджеров в ответ на продажу оружия Тайваню, заявило Министерство иностранных дел КНР."На протяжении определенного периода времени США игнорировали объективную и справедливую позицию Китая по украинскому кризису, а также его конструктивную роль, они без разбора вводили незаконные односторонние санкции в отношении многих китайских предприятий на основании так называемых факторов, связанных с Россией, занимались односторонней травлей и экономическим принуждением, серьезно нарушая законные права и интересы китайских предприятий, учреждений и частных лиц", - сказано в сообщении.В китайском внешнеполитическом ведомстве добавили, что США продолжают продавать вооружения Тайваню, тем самым вмешиваясь во внутренние дела страны и нанося ущерб ее суверенитету. В этой связи Пекин ввел санкции в отношении двенадцати военно-промышленных предприятий США и их десяти топ-менеджеров.Ранее КНР ввел санкции против экс-предсетателя спецкомитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем Майка Галлахера. Как сообщил МИД страны, американский политик часто вмешивалс во внутренние дела государства.

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китай, сша