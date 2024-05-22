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СФ одобрил лимит в 100 тысяч рублей на разовые переводы физлиц

СФ одобрил лимит в 100 тысяч рублей на разовые переводы физлиц - 22.05.2024, ПРАЙМ

СФ одобрил лимит в 100 тысяч рублей на разовые переводы физлиц

Сенаторы одобрили закон о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T12:35+0300

2024-05-22T12:35+0300

2024-05-22T12:35+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации.Документ разработан для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений на суммы таких переводов.Сейчас при переводах денежных средств, в том числе электронных, на сумму свыше 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно представить банку свои паспортные данные. При этом максимальная сумма таких переводов не ограничена.Согласно пояснительной записке, это не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в этой сфере.Одобренный закон ограничивает 100 тысячами рублей максимальную сумму денежных средств, в том числе электронных, переводимых разово по поручению физлица без открытия банковского счета при упрощенной идентификации. Соответствующее изменение вносится в статью 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов.Одновременно в статью 10 закона о национальной платежной системе вносится корреспондирующее изменение, которое повышает до 100 тысяч с 60 тысяч рублей сумму максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа.Закон должен вступить в силу через год после его официального опубликования.

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совфед, денежный перевод, закон