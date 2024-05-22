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В Госдуме назвали решение ЕС по российским активам картельным сговором

В Госдуме назвали решение ЕС по российским активам картельным сговором - 22.05.2024, ПРАЙМ

В Госдуме назвали решение ЕС по российским активам картельным сговором

Решение ЕС по замороженным российским активам является финансовым картельным сговором, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T07:17+0300

2024-05-22T07:17+0300

2024-05-22T07:29+0300

экономика

россия

замороженные российские активы

поддержка украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – ПРАЙМ. Решение ЕС по замороженным российским активам является финансовым картельным сговором, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. "Это можно интерпретировать как финансовый картельный сговор коллективного Запада, не желающего платить дивиденды с российских вкладов, с целью передачи их третьим лицам", — сказал он. По его словам, данное решение ЕС должно рассматриваться российской стороной "исключительно как банкротство и крах западной банковской системы ввиду ее неспособности далее выполнять свои обязательства по обслуживанию наших вкладов". Шеремет считает, что этот прецедент дает полное право истребовать с ЕС вложенные Россией инвестиции и компенсации нанесенного ущерба.Ранее Совет ЕС окончательно утвердил решение, предусматривающее направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в Евросоюзе российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, а также программ по восстановлению. Еще 10% депозитарии будут вправе удерживать на случай собственных потенциальных рисков. Глава евродипломатии Жозеп Боррель приветствовал данное решение и заявил о необходимости "немедленно приступить" к его реализации.

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россия, замороженные российские активы, поддержка украины