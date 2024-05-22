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Посольство Франции в России подтвердило подорожание шенгенских виз

Посольство Франции в России подтвердило подорожание шенгенских виз - 22.05.2024, ПРАЙМ

Посольство Франции в России подтвердило подорожание шенгенских виз

Начиная с 11 июня 2024 года стоимость шенгенской визы вырастет на 12 процентов. Информацию об этом агентству РИА Новости подтвердили в посольстве Франции в... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T12:47+0300

2024-05-22T12:47+0300

2024-05-22T12:47+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Начиная с 11 июня 2024 года стоимость шенгенской визы вырастет на 12 процентов. Информацию об этом агентству РИА Новости подтвердили в посольстве Франции в России."С 11 июня стоимость шенгенской визы увеличится до 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет", — сказали в диппредставительстве.Согласно данным посольства, страны не могут самостоятельно определять условия выдачи шенгенских виз, поэтому должны ориентироваться на Шенгенский визовый кодекс.Ранее в АТОР заявили, что доля выдаваемых мультивиз сократилась вдвое. Уточняется, что в прошлом году россиянам было выдано 221 тысячи многократных виз.

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франция, шенгенская виза, новости