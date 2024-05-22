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Посольство Франции в России подтвердило подорожание шенгенских виз
Посольство Франции в России подтвердило подорожание шенгенских виз - 22.05.2024, ПРАЙМ
Посольство Франции в России подтвердило подорожание шенгенских виз
Начиная с 11 июня 2024 года стоимость шенгенской визы вырастет на 12 процентов. Информацию об этом агентству РИА Новости подтвердили в посольстве Франции в... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T12:47+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Начиная с 11 июня 2024 года стоимость шенгенской визы вырастет на 12 процентов. Информацию об этом агентству РИА Новости подтвердили в посольстве Франции в России."С 11 июня стоимость шенгенской визы увеличится до 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет", — сказали в диппредставительстве.Согласно данным посольства, страны не могут самостоятельно определять условия выдачи шенгенских виз, поэтому должны ориентироваться на Шенгенский визовый кодекс.Ранее в АТОР заявили, что доля выдаваемых мультивиз сократилась вдвое. Уточняется, что в прошлом году россиянам было выдано 221 тысячи многократных виз.
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Посольство Франции в России подтвердило подорожание шенгенских виз
Посольство Франции: с 11 июня стоимость шенгенской визы увеличится до 90 евро
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Начиная с 11 июня 2024 года стоимость шенгенской визы вырастет на 12 процентов. Информацию об этом агентству РИА Новости подтвердили в посольстве Франции в России.
"С 11 июня стоимость шенгенской визы увеличится до 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет", — сказали в диппредставительстве.
Согласно данным посольства, страны не могут самостоятельно определять условия выдачи шенгенских виз, поэтому должны ориентироваться на Шенгенский визовый кодекс.
Ранее в АТОР заявили, что доля выдаваемых мультивиз сократилась вдвое. Уточняется, что в прошлом году россиянам было выдано 221 тысячи многократных виз.
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