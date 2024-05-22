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Шохин рассказал, когда озвучат конкретные параметры налоговых изменений
Шохин рассказал, когда озвучат конкретные параметры налоговых изменений - 22.05.2024, ПРАЙМ
Шохин рассказал, когда озвучат конкретные параметры налоговых изменений
Некоторые конкретные параметры изменений налоговой системы в России могут быть озвучены на парламентских слушаниях в четверг, считает глава Российского союза... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T13:15+0300
2024-05-22T13:15+0300
2024-05-22T13:15+0300
экономика
изменения в законах
александр шохин
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Некоторые конкретные параметры изменений налоговой системы в России могут быть озвучены на парламентских слушаниях в четверг, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Насколько я понимаю, завтра (глава Минфина) Антон Германович Силуанов вряд ли будет повторять то, что он сказал на экспертном совете комитета по бюджету и налогам, он должен что-то и новенькое сказать. И я допускаю, что как раз завтра мы на парламентских слушаниях услышим какие-то более конкретные сюжеты", - сказал Шохин журналистам в среду. Так он ответил на вопрос о том, когда он ожидает параметров изменения налоговой системы.
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изменения в законах, александр шохин
Экономика, изменения в законах, Александр Шохин
Шохин рассказал, когда озвучат конкретные параметры налоговых изменений
Шрхин: ряд конкретных параметров налоговых изменений могут озвучить в четверг
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Некоторые конкретные параметры изменений налоговой системы в России могут быть озвучены на парламентских слушаниях в четверг, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Насколько я понимаю, завтра (глава Минфина) Антон Германович Силуанов вряд ли будет повторять то, что он сказал на экспертном совете комитета по бюджету и налогам, он должен что-то и новенькое сказать. И я допускаю, что как раз завтра мы на парламентских слушаниях услышим какие-то более конкретные сюжеты", - сказал Шохин журналистам в среду.
Так он ответил на вопрос о том, когда он ожидает параметров изменения налоговой системы.
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