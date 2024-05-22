https://1prime.ru/20240522/shokhin-848405705.html

Шохин рассказал, когда озвучат конкретные параметры налоговых изменений

Шохин рассказал, когда озвучат конкретные параметры налоговых изменений - 22.05.2024, ПРАЙМ

Шохин рассказал, когда озвучат конкретные параметры налоговых изменений

Некоторые конкретные параметры изменений налоговой системы в России могут быть озвучены на парламентских слушаниях в четверг, считает глава Российского союза... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T13:15+0300

2024-05-22T13:15+0300

2024-05-22T13:15+0300

экономика

изменения в законах

александр шохин

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Некоторые конкретные параметры изменений налоговой системы в России могут быть озвучены на парламентских слушаниях в четверг, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Насколько я понимаю, завтра (глава Минфина) Антон Германович Силуанов вряд ли будет повторять то, что он сказал на экспертном совете комитета по бюджету и налогам, он должен что-то и новенькое сказать. И я допускаю, что как раз завтра мы на парламентских слушаниях услышим какие-то более конкретные сюжеты", - сказал Шохин журналистам в среду. Так он ответил на вопрос о том, когда он ожидает параметров изменения налоговой системы.

https://1prime.ru/20240522/nalogi-848383061.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

изменения в законах, александр шохин