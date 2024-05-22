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G7 нужны месяцы для достижения соглашения по активам РФ, сообщили СМИ

G7 нужны месяцы для достижения соглашения по активам РФ, сообщили СМИ - 22.05.2024, ПРАЙМ

G7 нужны месяцы для достижения соглашения по активам РФ, сообщили СМИ

Ожидается, что страны "Большой семерки" не смогут договориться по использованию замороженных российских активов в ходе встречи министров финансов G7. Чтобы... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T09:42+0300

2024-05-22T09:42+0300

2024-05-22T09:42+0300

экономика

замороженные российские активы

g7

санкции против рф

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Ожидается, что страны "Большой семерки" не смогут договориться по использованию замороженных российских активов в ходе встречи министров финансов G7. Чтобы достигнуть окончательного соглашения им могут потребоваться "месяцы". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных чиновников. Встреча министров финансов "Большой семерки" состоится 23-25 мая в итальянском городе Стреза. "Необходимо проработать множество юридических и технических аспектов, а это означает, что в Стрезе не ожидается достижения детального соглашения", — процитировало агентство слова чиновников. Отмечается, что в данном случае неформальные переговоры продолжатся с целью представить предложения главам правительств стран "Большой семерки" в ходе встречи в Апулии на юге Италии в июне. По данным Reuters, наибольшую осторожность в данном вопросе проявляют еврочиновники. Один из евродипломатов рассказал агентству, что на достижение окончательного соглашения могут уйти "недели, если не месяцы". Ранее администрация США неоднократно заявляла о планах согласовать на саммите лидеров G7 в июне в Италии общий подход к использованию суверенных активов России. Ожидалось, что договоренности по этому вопросу могут быть достигнуты на майских встречах глав минфинов. При этом 16 мая в госдепе США на вопрос РИА Новости о планируемых сроках начала использования активов РФ и о текущем статусе согласования подхода с G7 сообщили, что Вашингтон не готов говорить о конкретном времени и все еще продолжает консультации с партнерами по G7. В Минфине США не ответили на запрос РИА Новости о прогрессе согласования вопроса с западными союзниками. Директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак ответила на вопрос РИА Новости, что планы Запада использовать замороженные суверенные активы России для поддержки Украины могут подорвать мировую валютную систему. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

замороженные российские активы, g7, санкции против рф