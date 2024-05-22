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В МИД оценили последствия возможного отказа Евросоюза от российского СПГ - 22.05.2024, ПРАЙМ
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В МИД оценили последствия возможного отказа Евросоюза от российского СПГ
В МИД оценили последствия возможного отказа Евросоюза от российского СПГ - 22.05.2024, ПРАЙМ
В МИД оценили последствия возможного отказа Евросоюза от российского СПГ
В случае, если ЕС в одном из своих санкционных пакетов установит запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), Россия не останется без... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T06:32+0300
2024-05-22T06:33+0300
энергетика
ес
спг
поставки газа
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. В случае, если ЕС в одном из своих санкционных пакетов установит запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), Россия не останется без покупателей, так как в остальных частях мира, спрос на него лишь растет, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. Ранее Польское радио сообщало, что Еврокомиссия направила странам ЕС проект 14-го пакета санкций против РФ, который содержит ограничение импорта СПГ. Речь идет о запрете перегрузки российского СПГ в портах Европы, из которых он в дальнейшем отправляется по всему миру. Санкции также должны коснутся проектов "Арктик СПГ 2" и "Мурманский СПГ". ЕК намерена ввести санкции и против нескольких судов так называемого теневого флота, которые перевозят российскую нефть, несмотря на ограничения ЕС. Им теперь будет запрещен заход в европейские порты. "Мы же без покупателей не останемся. Особенностью рынка СПГ, как известно, является его глобальный характер, сжиженный газ может "путешествовать" по всему миру. Спрос на него устойчиво растет, здесь открываются широкие горизонты. А вот любые попытки Запада помешать нашей торговле со странами мирового большинства заведомо обречены на провал", — пояснил Студенников. Дипломат отметил, что ЕС ранее уже вводил ограничения на импорт трубопроводного газа из РФ и "погрузился в энергетический кризис, цены на энергию многие месяцы били рекорды". "За минувшие два года страны ЕС постарались стабилизировать свой энергорынок. Но какой ценой? Они попали в сильную зависимость от американского СПГ, став его крупнейшим импортером", — сказал он добавил, что в результате неудачных мер Брюсселя в энергоотрасли экономики стран ЕС находятся "не в лучшей форме". Студенников напомнил, что по итогам 2023 года "они демонстрируют весьма слабые темпы роста". "Франция – менее 1%, Нидерланды – около нуля, Испания – не более 2%. Отмечается высокая потребительская инфляция, рост цен на продукцию АПК, снижение уровня жизни и как следствие – нарастание социальной напряженности", — сообщил он. По словам Студенникова, трубопроводный газ десятилетиями являлся одним из драйверов экономического роста Европы. "В общем, в очередной раз Европа "выстрелила себе в ногу". Причем останавливаться на достигнутом она, как видим, не намерена, и теперь речь идет об отказе от российского СПГ. Не надо быть большим экономистом, чтобы предвидеть, к чему это приведет", — заключил он. Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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ес, спг, поставки газа
Энергетика, ЕС, СПГ, поставки газа
06:32 22.05.2024 (обновлено: 06:33 22.05.2024)
 
В МИД оценили последствия возможного отказа Евросоюза от российского СПГ

Дипломат Студенников: Москва не лишится покупателей при отказе ЕС от СПГ из РФ

© CC BY 2.0 / Ken HodgeТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© CC BY 2.0 / Ken Hodge
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. В случае, если ЕС в одном из своих санкционных пакетов установит запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), Россия не останется без покупателей, так как в остальных частях мира, спрос на него лишь растет, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
Ранее Польское радио сообщало, что Еврокомиссия направила странам ЕС проект 14-го пакета санкций против РФ, который содержит ограничение импорта СПГ. Речь идет о запрете перегрузки российского СПГ в портах Европы, из которых он в дальнейшем отправляется по всему миру. Санкции также должны коснутся проектов "Арктик СПГ 2" и "Мурманский СПГ". ЕК намерена ввести санкции и против нескольких судов так называемого теневого флота, которые перевозят российскую нефть, несмотря на ограничения ЕС. Им теперь будет запрещен заход в европейские порты.
"Мы же без покупателей не останемся. Особенностью рынка СПГ, как известно, является его глобальный характер, сжиженный газ может "путешествовать" по всему миру. Спрос на него устойчиво растет, здесь открываются широкие горизонты. А вот любые попытки Запада помешать нашей торговле со странами мирового большинства заведомо обречены на провал", — пояснил Студенников.
Дипломат отметил, что ЕС ранее уже вводил ограничения на импорт трубопроводного газа из РФ и "погрузился в энергетический кризис, цены на энергию многие месяцы били рекорды".
"За минувшие два года страны ЕС постарались стабилизировать свой энергорынок. Но какой ценой? Они попали в сильную зависимость от американского СПГ, став его крупнейшим импортером", — сказал он добавил, что в результате неудачных мер Брюсселя в энергоотрасли экономики стран ЕС находятся "не в лучшей форме".
Студенников напомнил, что по итогам 2023 года "они демонстрируют весьма слабые темпы роста". "Франция – менее 1%, Нидерланды – около нуля, Испания – не более 2%. Отмечается высокая потребительская инфляция, рост цен на продукцию АПК, снижение уровня жизни и как следствие – нарастание социальной напряженности", — сообщил он.
По словам Студенникова, трубопроводный газ десятилетиями являлся одним из драйверов экономического роста Европы.
"В общем, в очередной раз Европа "выстрелила себе в ногу". Причем останавливаться на достигнутом она, как видим, не намерена, и теперь речь идет об отказе от российского СПГ. Не надо быть большим экономистом, чтобы предвидеть, к чему это приведет", — заключил он.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
Россия нарастила объем поставок СПГ в Китай на 13,2 процента
20 мая, 11:34
 
ЭнергетикаЕССПГпоставки газа
 
 
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