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Торгпред США обсудит повышение пошлин на товары из КНР - 22.05.2024, ПРАЙМ
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Торгпред США обсудит повышение пошлин на товары из КНР
Торгпред США обсудит повышение пошлин на товары из КНР - 22.05.2024, ПРАЙМ
Торгпред США обсудит повышение пошлин на товары из КНР
Торговый представитель США Кэтрин Тай в среду опубликовала уведомление о планах по повышению пошлин на продукцию из Китая, о которых ранее объявила американская | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T16:22+0300
2024-05-22T16:22+0300
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ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Торговый представитель США Кэтрин Тай в среду опубликовала уведомление о планах по повышению пошлин на продукцию из Китая, о которых ранее объявила американская администрация, для их общественного обсуждения."Сегодня, следуя решению о борьбе с несправедливыми торговыми практиками КНР, я выпускаю формальное предложение о действиях по изменению тарифов", - говорится в распространенном заявлении торгпреда.По словам Тай, уведомление сделано в соответствии с поручением президента США Джо Байдена осуществить значительное повышение тарифов на отдельные стратегические товары ради "борьбы за американских рабочих, экономическое будущее и национальную безопасность" США.Согласно представленному документу, всем заинтересованным лицам до 28 июня 2024 года предложено направить в офис американского торгового представителя письменные комментарии об эффективности предложенных изменений, а также их влиянии на экономику США и потребителей."Кроме того, уведомление устанавливает основу для формата исключения продукции машиностроения и предлагает временные исключения для 19 тарифных позиций на оборудование для производства солнечной энергии", - добавила Тай.В мае администрация США объявила о повышении пошлин на импортируемые из КНР литиевые батареи, фотоэлектрические элементы, полупроводники, алюминий, портовые краны и электромобили, тариф на которые планируется увеличить до 100% с 25%.Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя повышение тарифов, заявил, что протекционистские меры США нанесут ущерб стабильности глобальной цепочки поставок.Министерство коммерции Китая также выразило протест в связи с повышением США пошлин. В ведомстве заявили, что повышение тарифов нарушает обещания президента США Джо Байдена "не стремиться подавлять развитие Китая" и "не стремиться к разрыву связей с Китаем". В минкоммерции отметили, что данный шаг американской стороны "серьезно повлияет на атмосферу двустороннего сотрудничества".Ранее Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что "развитие Китая выгодно всему миру" и США "не стремятся подавлять развитие КНР или разрывать с Пекином связи".
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сша, китай, пошлины, новости
Экономика, США, КИТАЙ, пошлины, Новости
16:22 22.05.2024
 
Торгпред США обсудит повышение пошлин на товары из КНР

Торгпред США начала общественное обсуждение повышения пошлин на товары из КНР

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Торговый представитель США Кэтрин Тай в среду опубликовала уведомление о планах по повышению пошлин на продукцию из Китая, о которых ранее объявила американская администрация, для их общественного обсуждения.
"Сегодня, следуя решению о борьбе с несправедливыми торговыми практиками КНР, я выпускаю формальное предложение о действиях по изменению тарифов", - говорится в распространенном заявлении торгпреда.
По словам Тай, уведомление сделано в соответствии с поручением президента США Джо Байдена осуществить значительное повышение тарифов на отдельные стратегические товары ради "борьбы за американских рабочих, экономическое будущее и национальную безопасность" США.
Согласно представленному документу, всем заинтересованным лицам до 28 июня 2024 года предложено направить в офис американского торгового представителя письменные комментарии об эффективности предложенных изменений, а также их влиянии на экономику США и потребителей.
"Кроме того, уведомление устанавливает основу для формата исключения продукции машиностроения и предлагает временные исключения для 19 тарифных позиций на оборудование для производства солнечной энергии", - добавила Тай.
В мае администрация США объявила о повышении пошлин на импортируемые из КНР литиевые батареи, фотоэлектрические элементы, полупроводники, алюминий, портовые краны и электромобили, тариф на которые планируется увеличить до 100% с 25%.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя повышение тарифов, заявил, что протекционистские меры США нанесут ущерб стабильности глобальной цепочки поставок.
Министерство коммерции Китая также выразило протест в связи с повышением США пошлин. В ведомстве заявили, что повышение тарифов нарушает обещания президента США Джо Байдена "не стремиться подавлять развитие Китая" и "не стремиться к разрыву связей с Китаем". В минкоммерции отметили, что данный шаг американской стороны "серьезно повлияет на атмосферу двустороннего сотрудничества".
Ранее Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что "развитие Китая выгодно всему миру" и США "не стремятся подавлять развитие КНР или разрывать с Пекином связи".
 
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