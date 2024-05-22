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СМИ узнали, когда Сунак планирует провести выборы в Британии

СМИ узнали, когда Сунак планирует провести выборы в Британии - 22.05.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали, когда Сунак планирует провести выборы в Британии

Глава британского правительства Риши Сунак планирует назначить проведение очередных всеобщих выборов в стране на июль 2024 года, пишет Guardian со ссылкой на... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T18:40+0300

2024-05-22T18:40+0300

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великобритания

риши сунак

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МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Глава британского правительства Риши Сунак планирует назначить проведение очередных всеобщих выборов в стране на июль 2024 года, пишет Guardian со ссылкой на источники. Сунак до этого не раз заявлял, что выборы планируется провести во "второй половине года". По закону голосование должно состояться не позже января 2025 года. "Высокопоставленные источники сообщили Guardian, что Риши Сунак назначит днем проведение неожиданных досрочных выборов на июль", - отмечается в публикации. В свою очередь, телеканал Sky News сообщил, что Сунак намерен созвать очередные всеобщие выборы в стране на 4 июля."По информации Sky News, Риши Сунак созовет всеобщие выборы на четверг, 4 июля", - говорится в сообщении телеканала.Сунак в начале мая в первый раз допустил, что правящая Консервативная партия может на будущих выборах потерпеть поражение. Это мнение было высказано после неудачных для консерваторов местных выборов - они утратили почти половину мест в местных советах. Затем глава правительства выразил уверенность, что у тори имеются шансы на победу. Последний опрос компании Ipsos свидетельствует, что рейтинг консерваторов снизился до 19%, что является самым низким с 1978 года показателем. При этом находящиеся к ним в оппозиции лейбористы обгоняют их на 25 процентных пунктов.

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великобритания, риши сунак