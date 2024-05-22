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Хуснуллин рассказал, когда прекратится тренд по ветшанию в ЖКХ
Хуснуллин рассказал, когда прекратится тренд по ветшанию в ЖКХ - 22.05.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал, когда прекратится тренд по ветшанию в ЖКХ
Тренд по избыточному ветшанию коммунальной системы в России удастся переломить к 2026 году, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T05:46+0300
2024-05-22T05:46+0300
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экономика
жкх
марат хуснуллин
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Тренд по избыточному ветшанию коммунальной системы в России удастся переломить к 2026 году, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По его словам, "тренд в стране по износу сетей пока не преломлен и в целом коммунальная система у нас ветшает больше, чем мы ее восстанавливаем". "Я думаю, что если мы раскрутим модернизацию ЖКХ в этом году, плюс 2025 год, то где-то в 26-м году этот тренд, говоря на сленге, мы сломаем. И начнется в стране сетей больше обновляться, чем происходить износ", — сказал он. Хунуллин добавил, что объем программы по модернизации коммунальных объектов в стране можно оценить в 4,5 триллиона рублей до 2030 года. Из них около 900 миллиардов рублей, или по 150 миллиардов рублей в год, придется на прямые бюджетные вложения, которые направят "на ряд неокупаемых мероприятий". Вице-премьер отметил, что для регионов предусмотрели дополнительный объем по инвестиционно-бюджетным кредитам на 15 лет под 3% годовых. При этом им разрешено "ранее взятые инвестиционно-бюджетные кредиты не возвращать, а рефинансировать в новые проекты". Также было разрешено реструктурировать задолженность регионов перед бюджетом в размере более одного триллиона, им было рекомендовано инвестировать ее в первую очередь в ЖКХ, сообщил Хуснуллин. Вместе с тем он подчеркнул, что регионы должны в обязательном порядке софинансировать все программы по обновлению коммунальной инфраструктуры. По словам вице-премьера, за прошлый год практически все регионы имели профицит бюджета, "но почему-то не все переложили деньги в жилищно-коммунальное хозяйство". "На что только мы не тратим, а на ЖКХ почему-то по остаточному принципу!" — обратил внимание он. Полностью интервью Марата Хуснуллина читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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жкх, марат хуснуллин
Экономика, ЖКХ, Марат Хуснуллин
Хуснуллин рассказал, когда прекратится тренд по ветшанию в ЖКХ
Хуснуллин: тренд по ветшанию в ЖКХ удастся сломать в 2026 году
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Тренд по избыточному ветшанию коммунальной системы в России удастся переломить к 2026 году, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, "тренд в стране по износу сетей пока не преломлен и в целом коммунальная система у нас ветшает больше, чем мы ее восстанавливаем".
"Я думаю, что если мы раскрутим модернизацию ЖКХ в этом году, плюс 2025 год, то где-то в 26-м году этот тренд, говоря на сленге, мы сломаем. И начнется в стране сетей больше обновляться, чем происходить износ", — сказал он.
Хунуллин добавил, что объем программы по модернизации коммунальных объектов в стране можно оценить в 4,5 триллиона рублей до 2030 года. Из них около 900 миллиардов рублей, или по 150 миллиардов рублей в год, придется на прямые бюджетные вложения, которые направят "на ряд неокупаемых мероприятий".
Вице-премьер отметил, что для регионов предусмотрели дополнительный объем по инвестиционно-бюджетным кредитам на 15 лет под 3% годовых. При этом им разрешено "ранее взятые инвестиционно-бюджетные кредиты не возвращать, а рефинансировать в новые проекты".
Также было разрешено реструктурировать задолженность регионов перед бюджетом в размере более одного триллиона, им было рекомендовано инвестировать ее в первую очередь в ЖКХ, сообщил Хуснуллин.
Вместе с тем он подчеркнул, что регионы должны в обязательном порядке софинансировать все программы по обновлению коммунальной инфраструктуры.
По словам вице-премьера, за прошлый год практически все регионы имели профицит бюджета, "но почему-то не все переложили деньги в жилищно-коммунальное хозяйство".
"На что только мы не тратим, а на ЖКХ почему-то по остаточному принципу!" — обратил внимание он.
Полностью интервью Марата Хуснуллина читайте на сайте ria.ru
в 11.00 мск.
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