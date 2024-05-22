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ВС России нанесли удары по энергообъектам в Сумской области
ВС России нанесли удары по энергообъектам в Сумской области - 22.05.2024, ПРАЙМ
ВС России нанесли удары по энергообъектам в Сумской области
Российская армия нанесла три удара по энергетическим объектам города Шостка Сумской области Украины. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T07:11+0300
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ДОНЕЦК, 22 мая - ПРАЙМ. Российская армия нанесла три удара по энергетическим объектам города Шостка Сумской области Украины. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Город Шостка Сумской области этой ночью получил три удара. Удары были нанесены по энергетическим объектам города Шостка. Первый удар местные жители зафиксировали в 0.05 (совпадает с мск). Удар описывают как мощный, от которого пол вздрогнул. Второй удар был в 0.20, после него пропало электричество. Третий удар по Шостке был в 0.45", — сказал он. Лебедев отметил, что, по сообщениям подполья, на территории ТЭЦ находятся склады, которые используют военные. Он добавил, что в последнюю неделю фиксировалось оживленное движение грузовых автомобилей в сопровождении полиции. Кроме того, собеседник агентства сообщил об ударах по энергетическим объектам в городе Конотоп Сумской области, который известен как один из самых больших железнодорожных узлов на Украине.Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
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сво, энергетика украины, вс рф
Энергетика, СВО, энергетика Украины, ВС РФ
ВС России нанесли удары по энергообъектам в Сумской области
РИА Новости: ВС России поразили энергообъекты города Шостки в Сумской области
ДОНЕЦК, 22 мая - ПРАЙМ. Российская армия нанесла три удара по энергетическим объектам города Шостка Сумской области Украины. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Город Шостка Сумской области этой ночью получил три удара. Удары были нанесены по энергетическим объектам города Шостка. Первый удар местные жители зафиксировали в 0.05 (совпадает с мск). Удар описывают как мощный, от которого пол вздрогнул. Второй удар был в 0.20, после него пропало электричество. Третий удар по Шостке был в 0.45", — сказал он.
Лебедев отметил, что, по сообщениям подполья, на территории ТЭЦ находятся склады, которые используют военные. Он добавил, что в последнюю неделю фиксировалось оживленное движение грузовых автомобилей в сопровождении полиции.
Кроме того, собеседник агентства сообщил об ударах по энергетическим объектам в городе Конотоп Сумской области, который известен как один из самых больших железнодорожных узлов на Украине.
Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
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