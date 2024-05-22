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На Украине потребовали снять запрет на удары по России американским оружием - 22.05.2024, ПРАЙМ
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На Украине потребовали снять запрет на удары по России американским оружием
На Украине потребовали снять запрет на удары по России американским оружием - 22.05.2024, ПРАЙМ
На Украине потребовали снять запрет на удары по России американским оружием
Вашингтон должен снять запрет на применение американского оружия для нанесения ударов по территории России, процитировало издание Financial Times слова... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T08:22+0300
2024-05-22T08:22+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Вашингтон должен снять запрет на применение американского оружия для нанесения ударов по территории России, процитировало издание Financial Times слова секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко. "США должны снять "абсолютно несправедливый" запрет на использование украинской армией поставляемого американцами оружия для нанесения ударов по целям на территории России, чтобы помочь предотвратить новое наступление Москвы", — сказано в материале газеты со ссылкой на Литвиненко, давшего ей интервью. По его словам для Киева было бы "выгодно", чтобы администрация президента США Джо Байдена сняла данное ограничение. Отмечается, что при этом он признал, что шансы ВСУ прорыв в 2024 году невелики, пишет газета. Ранее группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина позволить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории РФ. Официально позиция Пентагона по данному вопросу остается неизменной — он выступает против такого использования передаваемого Киеву оружия.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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всу, украина, поддержка украины
Политика, ВСУ, УКРАИНА, поддержка Украины
08:22 22.05.2024
 
На Украине потребовали снять запрет на удары по России американским оружием

FT: Киев признал, что шансов нет, и требует разрешить бить оружием США по России

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Вашингтон должен снять запрет на применение американского оружия для нанесения ударов по территории России, процитировало издание Financial Times слова секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко.
"США должны снять "абсолютно несправедливый" запрет на использование украинской армией поставляемого американцами оружия для нанесения ударов по целям на территории России, чтобы помочь предотвратить новое наступление Москвы", — сказано в материале газеты со ссылкой на Литвиненко, давшего ей интервью.
По его словам для Киева было бы "выгодно", чтобы администрация президента США Джо Байдена сняла данное ограничение.
Отмечается, что при этом он признал, что шансы ВСУ прорыв в 2024 году невелики, пишет газета.
Ранее группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина позволить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории РФ.
Официально позиция Пентагона по данному вопросу остается неизменной — он выступает против такого использования передаваемого Киеву оружия.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
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