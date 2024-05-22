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ЕС третий месяц подряд наращивает закупки российских удобрений
ЕС третий месяц подряд наращивает закупки российских удобрений - 22.05.2024, ПРАЙМ
ЕС третий месяц подряд наращивает закупки российских удобрений
Евросоюз в течение трех месяцев подряд наращивает закупки российских удобрений, следует из расчетов агентства РИА Новости по данным европейской статистики. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T06:53+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Евросоюз в течение трех месяцев подряд наращивает закупки российских удобрений, следует из расчетов агентства РИА Новости по данным европейской статистики.Согласно расчетам, в декабре они составляли лишь 125 миллионов евро, в январе — 137 миллионов евро, в феврале — 167 миллионов евро. В марте они достигли 174 миллионов евро и обновили максимум с декабря 2022 года. Показатель превысил данные февраля на 4%, а марта 2023 года — в 1,5 раза. Крупнейшим покупателем третий месяц подряд остается Польша (36 миллионов евро), далее следуют Румыния и Франция (22,5 миллиона евро).
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россия, ес, удобрения
Экономика, РОССИЯ, ЕС, удобрения
ЕС третий месяц подряд наращивает закупки российских удобрений
РИА Новости: ЕС третий месяц подряд наращивает закупки удобрений из России
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Евросоюз в течение трех месяцев подряд наращивает закупки российских удобрений, следует из расчетов агентства РИА Новости по данным европейской статистики.
Согласно расчетам, в декабре они составляли лишь 125 миллионов евро, в январе — 137 миллионов евро, в феврале — 167 миллионов евро. В марте они достигли 174 миллионов евро и обновили максимум с декабря 2022 года. Показатель превысил данные февраля на 4%, а марта 2023 года — в 1,5 раза.
Крупнейшим покупателем третий месяц подряд остается Польша (36 миллионов евро), далее следуют Румыния и Франция (22,5 миллиона евро).
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