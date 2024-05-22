https://1prime.ru/20240522/ukraina-848399414.html

Запад мешает миру. Конфликт на Украине приближается к "патовой ситуации"

Запад мешает миру. Конфликт на Украине приближается к "патовой ситуации" - 22.05.2024, ПРАЙМ

Запад мешает миру. Конфликт на Украине приближается к "патовой ситуации"

Наивно полагать, что Киеву удастся вернуть отбитые российской армией территории. Такое мнение выразил сенатор Рэнд Пол, его слова приводит издание The American... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T11:20+0300

2024-05-22T11:20+0300

2024-05-22T11:58+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Наивно полагать, что Киеву удастся вернуть отбитые российской армией территории. Такое мнение выразил сенатор Рэнд Пол, его слова приводит издание The American Conservative."Наивно полагать, что Украина сможет отбить у России утраченные территории", — цитирует журнал Пола.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСенатор от штата Кентукки Рэнд Пол на слушаниях в Сенате высказал свою озабоченность теущей политикой США в отношении конфликта между Украиной и Россией. Пол сослался на заявления президента Чехии и бывшего главы военного комитета НАТО, подчеркнув, что ситуация патовая из-за превосходства России в живой силе и технике, сказано в материале.Пол предположил, что решение похожее на раздел Корейского полуострова является наиболее вероятным исходом конфликта. Он также выразил опасения относительно позиции администрации Байдена, которая предполагает включение Украины в западный мир по окончании конфликта, так как это подрывает шансы на мирное урегулирование.Сенатор заключил, что только нейтралитет Украины может служить основой для мирного урегулирования конфликта.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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