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Запад мешает миру. Конфликт на Украине приближается к "патовой ситуации"
Запад мешает миру. Конфликт на Украине приближается к "патовой ситуации" - 22.05.2024, ПРАЙМ
Запад мешает миру. Конфликт на Украине приближается к "патовой ситуации"
Наивно полагать, что Киеву удастся вернуть отбитые российской армией территории. Такое мнение выразил сенатор Рэнд Пол, его слова приводит издание The American... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T11:20+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Наивно полагать, что Киеву удастся вернуть отбитые российской армией территории. Такое мнение выразил сенатор Рэнд Пол, его слова приводит издание The American Conservative."Наивно полагать, что Украина сможет отбить у России утраченные территории", — цитирует журнал Пола.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСенатор от штата Кентукки Рэнд Пол на слушаниях в Сенате высказал свою озабоченность теущей политикой США в отношении конфликта между Украиной и Россией. Пол сослался на заявления президента Чехии и бывшего главы военного комитета НАТО, подчеркнув, что ситуация патовая из-за превосходства России в живой силе и технике, сказано в материале.Пол предположил, что решение похожее на раздел Корейского полуострова является наиболее вероятным исходом конфликта. Он также выразил опасения относительно позиции администрации Байдена, которая предполагает включение Украины в западный мир по окончании конфликта, так как это подрывает шансы на мирное урегулирование.Сенатор заключил, что только нейтралитет Украины может служить основой для мирного урегулирования конфликта.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
Запад мешает миру. Конфликт на Украине приближается к "патовой ситуации"
Сенатор Пол: превосходство России по ресурсам исключает победу Украины
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ.
Наивно полагать, что Киеву удастся вернуть отбитые российской армией территории. Такое мнение выразил сенатор Рэнд Пол, его слова приводит
издание The American Conservative.
"Наивно полагать, что Украина сможет отбить у России утраченные территории", — цитирует журнал Пола.
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол на слушаниях в Сенате высказал свою озабоченность теущей политикой США в отношении конфликта между Украиной и Россией. Пол сослался на заявления президента Чехии и бывшего главы военного комитета НАТО, подчеркнув, что ситуация патовая из-за превосходства России в живой силе и технике, сказано в материале.
Пол предположил, что решение похожее на раздел Корейского полуострова является наиболее вероятным исходом конфликта. Он также выразил опасения относительно позиции администрации Байдена, которая предполагает включение Украины в западный мир по окончании конфликта, так как это подрывает шансы на мирное урегулирование.
Сенатор заключил, что только нейтралитет Украины может служить основой для мирного урегулирования конфликта.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
В США назвали условие приглашения Украины в НАТО