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Украина заключила с ЕС соглашение о контроле за выделяемыми средствами - 22.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Украина заключила с ЕС соглашение о контроле за выделяемыми средствами
Украина заключила с ЕС соглашение о контроле за выделяемыми средствами - 22.05.2024, ПРАЙМ
Украина заключила с ЕС соглашение о контроле за выделяемыми средствами
Украина заключила с Евросоюзом соглашение о контроле за выделяемыми украинской стороне средствами, сообщили в среду в минэкономики страны. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T17:37+0300
2024-05-22T17:37+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Украина заключила с Евросоюзом соглашение о контроле за выделяемыми украинской стороне средствами, сообщили в среду в минэкономики страны. В рамках специального фонда ЕС Ukraine Facility Украина должна получить 50 миллиардов евро до 2027 года. Одним из условий выделения средств является выполнение Украиной плана по реформам. "Первый вице-премьер-министр Украины и министр экономики Украины Юлия Свириденко и комиссар ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгейи подписали рамочное соглашение о финансировании со стороны Европейского союза в рамках реализации Ukraine Facility. Соглашение определяет механизмы финансового сотрудничества между ЕС и Украиной, в частности, по управлению и контролю использования средств в рамках Ukraine Facility, а также совместных мер по предотвращению коррупции", - говорится в материале, опубликованном на сайте Министерства экономики Украины. Отмечается, что следующим шагом станет ратификация документа Верховной радой, после чего соглашение вступит в силу. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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украина, ес, новости
Экономика, УКРАИНА, ЕС, Новости
17:37 22.05.2024
 
Украина заключила с ЕС соглашение о контроле за выделяемыми средствами

Минэкономики: Киев заключил с ЕС соглашение о контроле за выделяемыми средствами

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Украина заключила с Евросоюзом соглашение о контроле за выделяемыми украинской стороне средствами, сообщили в среду в минэкономики страны.
В рамках специального фонда ЕС Ukraine Facility Украина должна получить 50 миллиардов евро до 2027 года. Одним из условий выделения средств является выполнение Украиной плана по реформам.
"Первый вице-премьер-министр Украины и министр экономики Украины Юлия Свириденко и комиссар ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгейи подписали рамочное соглашение о финансировании со стороны Европейского союза в рамках реализации Ukraine Facility. Соглашение определяет механизмы финансового сотрудничества между ЕС и Украиной, в частности, по управлению и контролю использования средств в рамках Ukraine Facility, а также совместных мер по предотвращению коррупции", - говорится в материале, опубликованном на сайте Министерства экономики Украины.
Отмечается, что следующим шагом станет ратификация документа Верховной радой, после чего соглашение вступит в силу.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
 
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