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"Хуже не было". Мобилизация на Украине загоняет женщин в шахты

"Хуже не было". Мобилизация на Украине загоняет женщин в шахты - 22.05.2024, ПРАЙМ

"Хуже не было". Мобилизация на Украине загоняет женщин в шахты

Мобилизация на Украине приводит к тому, что женщины вынуждены переходить в традиционно мужские отрасли, пишет The Wall Street Journal. | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T20:42+0300

2024-05-22T20:42+0300

2024-05-22T20:42+0300

экономика

украина

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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Мобилизация на Украине приводит к тому, что женщины вынуждены переходить в традиционно мужские отрасли, пишет The Wall Street Journal.На фоне полномасштабных боевых действий украинское правительство временно приостановило действие закона, запрещающего женщинам работать на вредных производствах.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, женщины все чаще переходят в сектора экономики, где издавна главенствовали мужчины, чтобы восполнить их растущую нехватку.Компании выбивают у правительства для своих сотрудников бронь от воинской службы, аргументируя это тем, что для успешных военных действий нужна мощная экономика.Экономисты утверждают, что расширенное участие женщин в рынке труда не только удовлетворит насущные потребности компаний, но и сыграет ключевое значение в экономическом восстановлении Украины.Авторы приводят различные примеры новых для женщин профессий — горный мастер в подземных шахтах, слесарь, электрик и водитель погрузчика в сельском хозяйстве, оператор экскаватора в строительстве, водитель автобуса.По данным крупнейшего украинского кадрового агентства Robota, вакансий в прошлом месяце открылось даже больше, чем до ввода российских войск. Среди более чем 600 предприятий, опрошенных порталом Robota, 75% назвали главной проблемой в текущем году нехватку кадров. “Хуже ситуации для работодателей никогда прежде не было”, — посетовал генеральный директор Robota Валерий Решетняк.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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