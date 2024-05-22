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"Хуже не было". Мобилизация на Украине загоняет женщин в шахты - 22.05.2024, ПРАЙМ
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"Хуже не было". Мобилизация на Украине загоняет женщин в шахты
"Хуже не было". Мобилизация на Украине загоняет женщин в шахты - 22.05.2024, ПРАЙМ
"Хуже не было". Мобилизация на Украине загоняет женщин в шахты
Мобилизация на Украине приводит к тому, что женщины вынуждены переходить в традиционно мужские отрасли, пишет The Wall Street Journal. | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T20:42+0300
2024-05-22T20:42+0300
экономика
украина
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Мобилизация на Украине приводит к тому, что женщины вынуждены переходить в традиционно мужские отрасли, пишет The Wall Street Journal.На фоне полномасштабных боевых действий украинское правительство временно приостановило действие закона, запрещающего женщинам работать на вредных производствах.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, женщины все чаще переходят в сектора экономики, где издавна главенствовали мужчины, чтобы восполнить их растущую нехватку.Компании выбивают у правительства для своих сотрудников бронь от воинской службы, аргументируя это тем, что для успешных военных действий нужна мощная экономика.Экономисты утверждают, что расширенное участие женщин в рынке труда не только удовлетворит насущные потребности компаний, но и сыграет ключевое значение в экономическом восстановлении Украины.Авторы приводят различные примеры новых для женщин профессий — горный мастер в подземных шахтах, слесарь, электрик и водитель погрузчика в сельском хозяйстве, оператор экскаватора в строительстве, водитель автобуса.По данным крупнейшего украинского кадрового агентства Robota, вакансий в прошлом месяце открылось даже больше, чем до ввода российских войск. Среди более чем 600 предприятий, опрошенных порталом Robota, 75% назвали главной проблемой в текущем году нехватку кадров. “Хуже ситуации для работодателей никогда прежде не было”, — посетовал генеральный директор Robota Валерий Решетняк.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина
Экономика, УКРАИНА
20:42 22.05.2024
 
"Хуже не было". Мобилизация на Украине загоняет женщин в шахты

WSJ: нехватка мужчин на Украине заставила женщин пойти в "мужские" профессии

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Мобилизация на Украине приводит к тому, что женщины вынуждены переходить в традиционно мужские отрасли, пишет The Wall Street Journal.
На фоне полномасштабных боевых действий украинское правительство временно приостановило действие закона, запрещающего женщинам работать на вредных производствах.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Как отмечается, женщины все чаще переходят в сектора экономики, где издавна главенствовали мужчины, чтобы восполнить их растущую нехватку.
Гривна - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
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Компании выбивают у правительства для своих сотрудников бронь от воинской службы, аргументируя это тем, что для успешных военных действий нужна мощная экономика.
Экономисты утверждают, что расширенное участие женщин в рынке труда не только удовлетворит насущные потребности компаний, но и сыграет ключевое значение в экономическом восстановлении Украины.
Авторы приводят различные примеры новых для женщин профессий — горный мастер в подземных шахтах, слесарь, электрик и водитель погрузчика в сельском хозяйстве, оператор экскаватора в строительстве, водитель автобуса.
По данным крупнейшего украинского кадрового агентства Robota, вакансий в прошлом месяце открылось даже больше, чем до ввода российских войск. Среди более чем 600 предприятий, опрошенных порталом Robota, 75% назвали главной проблемой в текущем году нехватку кадров. “Хуже ситуации для работодателей никогда прежде не было”, — посетовал генеральный директор Robota Валерий Решетняк.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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