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В Кремле обратили внимание на призывы не наносить ущерб финансовой системе - 22.05.2024, ПРАЙМ
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В Кремле обратили внимание на призывы не наносить ущерб финансовой системе
В Кремле обратили внимание на призывы не наносить ущерб финансовой системе - 22.05.2024, ПРАЙМ
В Кремле обратили внимание на призывы не наносить ущерб финансовой системе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавние заявления западных юристов и экономистов, а также представителей Всемирного банка и... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T12:53+0300
2024-05-22T12:59+0300
кремль
дмитрий песков
мвф
всемирный банк
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавние заявления западных юристов и экономистов, а также представителей Всемирного банка и Международного валютного фонда."Мы обратили внимание, что за последние несколько недель главы международных финансовых институтов призывали одуматься и не делать шагов, которые неминуемо нанесут ущерб международной финансовой системе", - сказал Песков журналистам.К потенциально опасным решениям относятся и те, которые были анонсированы накануне в Евросоюзе, подчеркнул представитель Кремля. О высоких юридических рисках и возможном нарушении международного законодательства предупреждала и глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, призывая очень внимательно рассматривать варианты использовать российских средств.Евросоюз в среду, 22 мая, обнародовал решение об применении доходов от замороженных российских активов, оно начнет действовать с четверга, 23 мая. Европейцы намерены передать большую часть получаемых депозитариями доходов на военную помощь Киеву, а также на строительство новой инфраструктуры на Украине.
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кремль, дмитрий песков, мвф, всемирный банк
Кремль, Дмитрий Песков, МВФ, Всемирный банк
12:53 22.05.2024 (обновлено: 12:59 22.05.2024)
 
В Кремле обратили внимание на призывы не наносить ущерб финансовой системе

Песков: Москва обратила внимание на призывы не наносить ущерб финансовой системе

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавние заявления западных юристов и экономистов, а также представителей Всемирного банка и Международного валютного фонда.
"Мы обратили внимание, что за последние несколько недель главы международных финансовых институтов призывали одуматься и не делать шагов, которые неминуемо нанесут ущерб международной финансовой системе", - сказал Песков журналистам.
К потенциально опасным решениям относятся и те, которые были анонсированы накануне в Евросоюзе, подчеркнул представитель Кремля.
О высоких юридических рисках и возможном нарушении международного законодательства предупреждала и глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, призывая очень внимательно рассматривать варианты использовать российских средств.
Евросоюз в среду, 22 мая, обнародовал решение об применении доходов от замороженных российских активов, оно начнет действовать с четверга, 23 мая. Европейцы намерены передать большую часть получаемых депозитариями доходов на военную помощь Киеву, а также на строительство новой инфраструктуры на Украине.
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КремльДмитрий ПесковМВФВсемирный банк
 
 
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