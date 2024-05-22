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В Кремле обратили внимание на призывы не наносить ущерб финансовой системе
В Кремле обратили внимание на призывы не наносить ущерб финансовой системе - 22.05.2024, ПРАЙМ
В Кремле обратили внимание на призывы не наносить ущерб финансовой системе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавние заявления западных юристов и экономистов, а также представителей Всемирного банка и... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T12:53+0300
2024-05-22T12:53+0300
2024-05-22T12:59+0300
кремль
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавние заявления западных юристов и экономистов, а также представителей Всемирного банка и Международного валютного фонда."Мы обратили внимание, что за последние несколько недель главы международных финансовых институтов призывали одуматься и не делать шагов, которые неминуемо нанесут ущерб международной финансовой системе", - сказал Песков журналистам.К потенциально опасным решениям относятся и те, которые были анонсированы накануне в Евросоюзе, подчеркнул представитель Кремля. О высоких юридических рисках и возможном нарушении международного законодательства предупреждала и глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, призывая очень внимательно рассматривать варианты использовать российских средств.Евросоюз в среду, 22 мая, обнародовал решение об применении доходов от замороженных российских активов, оно начнет действовать с четверга, 23 мая. Европейцы намерены передать большую часть получаемых депозитариями доходов на военную помощь Киеву, а также на строительство новой инфраструктуры на Украине.
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кремль, дмитрий песков, мвф, всемирный банк
Кремль, Дмитрий Песков, МВФ, Всемирный банк
В Кремле обратили внимание на призывы не наносить ущерб финансовой системе
Песков: Москва обратила внимание на призывы не наносить ущерб финансовой системе
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавние заявления западных юристов и экономистов, а также представителей Всемирного банка и Международного валютного фонда.
"Мы обратили внимание, что за последние несколько недель главы международных финансовых институтов призывали одуматься и не делать шагов, которые неминуемо нанесут ущерб международной финансовой системе", - сказал Песков журналистам.
К потенциально опасным решениям относятся и те, которые были анонсированы накануне в Евросоюзе, подчеркнул представитель Кремля.
О высоких юридических рисках и возможном нарушении международного законодательства предупреждала и глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, призывая очень внимательно рассматривать варианты использовать российских средств.
Евросоюз в среду, 22 мая, обнародовал решение об применении доходов от замороженных российских активов, оно начнет действовать с четверга, 23 мая. Европейцы намерены передать большую часть получаемых депозитариями доходов на военную помощь Киеву, а также на строительство новой инфраструктуры на Украине.
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