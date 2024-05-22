https://1prime.ru/20240522/vertolet-848392514.html

СМИ рассказали о "темных сторонах" истории крушения вертолета Раиси

СМИ рассказали о "темных сторонах" истории крушения вертолета Раиси - 22.05.2024, ПРАЙМ

СМИ рассказали о "темных сторонах" истории крушения вертолета Раиси

Крушение вертолета, которое привело к гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД страны Амира Абдоллахиана, выгодна Израилю. При этом происшествие имеет | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T08:54+0300

2024-05-22T08:54+0300

2024-05-22T08:54+0300

происшествия

иран

ибрахим раиси

турция

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АНКАРА, 22 мая - ПРАЙМ. Крушение вертолета, которое привело к гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД страны Амира Абдоллахиана, выгодна Израилю. При этом происшествие имеет темные стороны, которые надо прояснить. Об этом пишет турецкое издание Hürriyet. Перевозивший президента Ирана, министра иностранных дел Хстраны и других официальных лиц вертолет разбился 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил данные о гибели указанных лиц. Делегация возвращалась на вертолетах после визита в Азербайджан. "Что касается убийства президента Раиси, выгодно ли оно Израилю? Выгодно. Каждый инцидент, который будоражит Иран, выгоден Израилю. Может ли Израиль стоять за этим? Возможно. Но я не думаю, что следует обвинять только лишь Израиль. В крушении вертолета есть темные стороны. Их необходимо прояснить", — отметил в материале близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви. Также он задался вопросом, неужели Иран не мог установить устройство ELT на вертолет, на котором летает глава государства и даже если в стране есть только одно такое устройство, разве оно не должно быть на этом вертолете."Три вертолета взлетают. Двум из них удается приземлиться. Почему разбился вертолет, перевозивший президента? Утверждается, что два других вертолета изменили маршрут полета, когда достигли района, где был густой туман. Почему пилот вертолета, перевозившего президента, не изменил маршрут? Был ли какой-либо диалог между пилотами двух других вертолетов по поводу изменения маршрута полета?" — пишет Сельви. Он также отметил то факт, что Раиси летел не на президентском вертолете, а на машине, принадлежащей иранскому Красному Полумесяцу. По мнению Сельви, если бы вертолет, перевозивший Раиси, был оснащен устройством ELT, он бы подавал сигнал в течение 30 дней с момента крушения и найти Раиси было бы проще. "Интересно, неужели Раиси не хотели найти до того, как его смерть была окончательно установлена?" — подчеркивает издание. В материале также сказано, что кабина, в которой находились пилоты вертолета, была охвачена огнем, а пилот и два офицера сгорели заживо. Кроме того, выяснилось, что основная часть фюзеляжа с президентом была отделена от кабины, пишет Hürriyet. "Могло ли возгорание в кабине пилота быть признаком убийства? Могли ли в кабину заложить взрывчатку или легковоспламеняющееся вещество?", — ставит вопрос автор материала.

https://1prime.ru/20240521/iran-848356639.html

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иран, ибрахим раиси, турция