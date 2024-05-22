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Минфин выступил против увеличения пошлин на вино из недружественных стран

Минфин выступил против увеличения пошлин на вино из недружественных стран - 22.05.2024, ПРАЙМ

Минфин выступил против увеличения пошлин на вино из недружественных стран

В Минфине считают, что перед тем, как увеличить ввозные пошлины на вино из недружественных стран, надо сперва оценить эффективность повышенных с 1 мая акцизов... | 22.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-22T14:55+0300

2024-05-22T14:55+0300

2024-05-22T15:11+0300

экономика

минфин рф

вино

таможенные пошлины

нато

россия

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. В Минфине считают, что перед тем, как увеличить ввозные пошлины на вино из недружественных стран, надо сперва оценить эффективность повышенных с 1 мая акцизов на вино. Об этом заявил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. Ассоциация виноградарей и виноделов России в марте этого года попросила власти установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в размере 200 процентов. Сазанову задали вопрос, поддерживает ли он такую меру."С 1 мая введены повышенные акцизы, в том числе на вино, которые были повышены в 3 раза. Полагаем, что сначала надо помониторить ситуацию, насколько эффективно будут работать повышенные акцизы, а потом уже принимать решение по повышению пошлин", — ответил замминистра.По его словам, одновременное повышение акциза и пошлин может привести к существенному удорожанию алкогольной продукции. ПоэтомуМинфин предложил сперва посмотреть, как сработают акцизные меры, подытожил Сазанов.

https://1prime.ru/20240518/vino-848297839.html

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минфин рф, вино, таможенные пошлины, нато, россия