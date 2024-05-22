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Минфин выступил против увеличения пошлин на вино из недружественных стран - 22.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240522/vino-848409928.html
Минфин выступил против увеличения пошлин на вино из недружественных стран
Минфин выступил против увеличения пошлин на вино из недружественных стран - 22.05.2024, ПРАЙМ
Минфин выступил против увеличения пошлин на вино из недружественных стран
В Минфине считают, что перед тем, как увеличить ввозные пошлины на вино из недружественных стран, надо сперва оценить эффективность повышенных с 1 мая акцизов... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T14:55+0300
2024-05-22T15:11+0300
экономика
минфин рф
вино
таможенные пошлины
нато
россия
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. В Минфине считают, что перед тем, как увеличить ввозные пошлины на вино из недружественных стран, надо сперва оценить эффективность повышенных с 1 мая акцизов на вино. Об этом заявил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. Ассоциация виноградарей и виноделов России в марте этого года попросила власти установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в размере 200 процентов. Сазанову задали вопрос, поддерживает ли он такую меру."С 1 мая введены повышенные акцизы, в том числе на вино, которые были повышены в 3 раза. Полагаем, что сначала надо помониторить ситуацию, насколько эффективно будут работать повышенные акцизы, а потом уже принимать решение по повышению пошлин", — ответил замминистра.По его словам, одновременное повышение акциза и пошлин может привести к существенному удорожанию алкогольной продукции. ПоэтомуМинфин предложил сперва посмотреть, как сработают акцизные меры, подытожил Сазанов.
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минфин рф, вино, таможенные пошлины, нато, россия
Экономика, Минфин РФ, вино, таможенные пошлины, НАТО, РОССИЯ
14:55 22.05.2024 (обновлено: 15:11 22.05.2024)
 
Минфин выступил против увеличения пошлин на вино из недружественных стран

Минфин: перед вводом пошлин на вино из стран НАТО надо оценить эффект от акцизов

© flickr.com / paulaloeБокал вина
Бокал вина - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© flickr.com / paulaloe
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. В Минфине считают, что перед тем, как увеличить ввозные пошлины на вино из недружественных стран, надо сперва оценить эффективность повышенных с 1 мая акцизов на вино. Об этом заявил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.
Ассоциация виноградарей и виноделов России в марте этого года попросила власти установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в размере 200 процентов. Сазанову задали вопрос, поддерживает ли он такую меру.
"С 1 мая введены повышенные акцизы, в том числе на вино, которые были повышены в 3 раза. Полагаем, что сначала надо помониторить ситуацию, насколько эффективно будут работать повышенные акцизы, а потом уже принимать решение по повышению пошлин", — ответил замминистра.
По его словам, одновременное повышение акциза и пошлин может привести к существенному удорожанию алкогольной продукции. ПоэтомуМинфин предложил сперва посмотреть, как сработают акцизные меры, подытожил Сазанов.
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18 мая, 11:40
 
ЭкономикаМинфин РФвинотаможенные пошлиныНАТОРОССИЯ
 
 
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