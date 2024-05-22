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В России появится новый инструмент для помощи в приобретении жилья - 22.05.2024, ПРАЙМ
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В России появится новый инструмент для помощи в приобретении жилья
В России появится новый инструмент для помощи в приобретении жилья - 22.05.2024, ПРАЙМ
В России появится новый инструмент для помощи в приобретении жилья
Запуск жилищных вкладов в России планируется на 2025 год, сообщают "Известия" со ссылкой на главу комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолия... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T11:37+0300
2024-05-22T11:53+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Запуск жилищных вкладов в России планируется на 2025 год, сообщают "Известия" со ссылкой на главу комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.Согласно планам, люди смогут использовать деньги с жилищных вкладов только для погашения кредитов на недвижимость. Сумма страхования для жилищных вкладов будет составлять десять миллионов рублей, что превышает сумму страхования для обычных вкладов, которые застрахованы на 1,4 миллиона рублей.Банк России и участники рынка поддержали законопроект. Банки заинтересованы в привлечении долгосрочных вкладов, поэтому проценты по жилищным вкладам могут быть выше обычных на 0,5-1,5 процента. В банке "ДОМ.РФ" признали, что этот новый инструмент сделает ипотеку для россиян более доступной.По словам Аксакова, законопроект о жилищных вкладах уже прошел первое чтение в Госдуме и получил положительный отзыв кабмина.
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россия, новости
РОССИЯ, Новости, Недвижимость
11:37 22.05.2024 (обновлено: 11:53 22.05.2024)
 
В России появится новый инструмент для помощи в приобретении жилья

Депутат Аксаков: жилищные вклады в России планируется запустить в 2025 году

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтроительство ЖК "Южная Битца" в Подмосковье
Строительство ЖК Южная Битца в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Запуск жилищных вкладов в России планируется на 2025 год, сообщают "Известия" со ссылкой на главу комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Согласно планам, люди смогут использовать деньги с жилищных вкладов только для погашения кредитов на недвижимость. Сумма страхования для жилищных вкладов будет составлять десять миллионов рублей, что превышает сумму страхования для обычных вкладов, которые застрахованы на 1,4 миллиона рублей.
Банк России и участники рынка поддержали законопроект. Банки заинтересованы в привлечении долгосрочных вкладов, поэтому проценты по жилищным вкладам могут быть выше обычных на 0,5-1,5 процента. В банке "ДОМ.РФ" признали, что этот новый инструмент сделает ипотеку для россиян более доступной.
По словам Аксакова, законопроект о жилищных вкладах уже прошел первое чтение в Госдуме и получил положительный отзыв кабмина.
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