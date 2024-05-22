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В России появится новый инструмент для помощи в приобретении жилья
В России появится новый инструмент для помощи в приобретении жилья - 22.05.2024, ПРАЙМ
В России появится новый инструмент для помощи в приобретении жилья
Запуск жилищных вкладов в России планируется на 2025 год, сообщают "Известия" со ссылкой на главу комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолия... | 22.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-22T11:37+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Запуск жилищных вкладов в России планируется на 2025 год, сообщают "Известия" со ссылкой на главу комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.Согласно планам, люди смогут использовать деньги с жилищных вкладов только для погашения кредитов на недвижимость. Сумма страхования для жилищных вкладов будет составлять десять миллионов рублей, что превышает сумму страхования для обычных вкладов, которые застрахованы на 1,4 миллиона рублей.Банк России и участники рынка поддержали законопроект. Банки заинтересованы в привлечении долгосрочных вкладов, поэтому проценты по жилищным вкладам могут быть выше обычных на 0,5-1,5 процента. В банке "ДОМ.РФ" признали, что этот новый инструмент сделает ипотеку для россиян более доступной.По словам Аксакова, законопроект о жилищных вкладах уже прошел первое чтение в Госдуме и получил положительный отзыв кабмина.
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РОССИЯ, Новости, Недвижимость
В России появится новый инструмент для помощи в приобретении жилья
Депутат Аксаков: жилищные вклады в России планируется запустить в 2025 году
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ.
Запуск жилищных вкладов в России планируется на 2025 год, сообщают
"Известия" со ссылкой на главу комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Согласно планам, люди смогут использовать деньги с жилищных вкладов только для погашения кредитов на недвижимость. Сумма страхования для жилищных вкладов будет составлять десять миллионов рублей, что превышает сумму страхования для обычных вкладов, которые застрахованы на 1,4 миллиона рублей.
Банк России и участники рынка поддержали законопроект. Банки заинтересованы в привлечении долгосрочных вкладов, поэтому проценты по жилищным вкладам могут быть выше обычных на 0,5-1,5 процента. В банке "ДОМ.РФ" признали, что этот новый инструмент сделает ипотеку для россиян более доступной.
По словам Аксакова, законопроект о жилищных вкладах уже прошел первое чтение в Госдуме и получил положительный отзыв кабмина.
Средняя максимальная ставка по вкладам в России выросла